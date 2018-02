Cristiano Ronaldo se pasa al fútbol americano

El delantero y figura principal del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, dejó por un momento las filas del conjunto merengue para colocarse la indumentaria y botines de fútbol americano y ser participe del eléctrizante choque que disputaron las Águilas de Filadelfia y los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Super Bowl 2018.

El portugués subió a sus redes sociales un vídeo con el título "No está mal para mi primera vez jugando al fútbol" y resalta que no solo tiene cualidades de manejar perfectamente la pelota con los pies, sino también de correr con la ovalada entre sus brazos esquivando y dejando en el camino a sus adversarios.

Pero no solo bastó con el video. También el delantero cambió su foto de perfil luciendo un traje negro de fútbol, sobresaltando en sus mejillas dos rayas del mismo color.

Cabe destacar que el cortometraje se trató de un anuncio publicitario de una compañía de televisión por cable estadounidense, con el motivo de anunciar certamen más grande del fútbol americano.

En las imágenes del clip se muestra a Cristiano Ronaldo con su típico dorsal en su uniforme (el 7) saliendo del pasillo del estadio para luego marcar un gol de campo "de cabeza" y celebrar con su ya conocido grito.

Not bad for my first time playing football ???? pic.twitter.com/oAaLFOnMn8