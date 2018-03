Cristiano acecha el reinado de Messi

Lee también

MADRID, ESPAÑA. La FIFA volvió a disfrutar de la fiesta del fútbol alejada de polémicas sobre la corrupción en la entidad y aumentando la rivalidad entre los dos mayores astros del fútbol mundial al ser coronado Cristiano Ronaldo como "The best", el mejor jugador del mundo por cuarta vez, acechando así el reinado del argentino Leonel Messi."El fútbol ha vuelto", afirmó rotundo durante la gala el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, que aún no ha cumplido un año en el cargo, pero que ha logrado imponer que los escándalos de corrupción en el organismo que rige el fútbol mundial parezcan algo del pasado y que ahora lo que reine sea la pelota.Polémicas no hubo y, como todo el mundo pronosticaba, Cristiano Ronaldo (Real Madrid) fue elegido el mejor jugador del mundo de 2016 con el 34,54 por ciento de los votos, imponiéndose a Antoine Greizman (Atlético de Madrid) que se estrenaba como candidato, y a Leonel Messi (Bara), que ha ganado el galardón en cinco ocasiones.La sorpresa la dio Messi y el resto de jugadores del Barcelona, que no asistieron a la fiesta alegando que debían prepararse para el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey.Ronaldo ya acumula cinco galardones -cuatro con la denominación Balón de Oro y uno con "The best"- y si bien Messi le adelanta en un Balón de Oro, el luso dijo que su objetivo "es mantenerse en el mismo nivel" por mucho tiempo aún, lo que le da espacio para equilibrar, y tal vez superar, al astro argentino.El portugués afirmó en reiteradas ocasiones durante la noche que 2016 fue su "mejor año tanto personal como profesionalmente".Apareció en la gala con su nueva novia, Giorgina Rodríguez, aunque evitó el baño de masas al llegar a la ceremonia cuando ésta ya estaba comenzado y no tuvo tiempo de fotografiarse con los aficionados o firmar autógrafos, como hicieron otros jugadores.