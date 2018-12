Cristiano aceptó que tuvo relaciones con modelo sin consentimiento

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo sigue generando polémica fuera de la cancha debido a los detalles que surgen sobre la denuncia en su contra por supuestamente haber abusado sexualmente de la modelo Kathryn Mayorga, en 2009.

De acuerdo al medio alemán Der Spiegel, citado por el periódico Sport, Cristiano respondió un cuestionario que se le envió acerca de la denuncia de Mayorga, y en el mismo escrito el deportista indicó que “Ella dijo que no era correcto tener relaciones sexuales, ya que nos acabábamos de conocer, pero aún así me agarró el pene”.

Según el periódico europeo, Ronaldo dio más detalles en sus respuestas en donde confirma que hubo un encuentro sexual, contra la voluntad de la modelo, hace nueve años.

“Ella dijo que no quería, pero se puso a disposición...”, indicó el portugués, según Der Spiegel, en el mismo cuestionario, a la vez que señala que “tal vez ella tuvo algunos moratones cuando la agarré. Ella me dijo: 'Eres estúpido, imbécil, me obligaste'. Me disculpé después”.

El jugador, hoy en Italia con el Juventus de Turín, ha negado las acusaciones de forma rotunda en sus redes sociales y comentó que “espera tranquilo” a la resolución de la denuncia de abuso sexual.