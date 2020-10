Cristiano está en duda para el partido Juventus contra Barcelona

El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus, podría perderse el partido contra el Barcelona en la segunda jornada de la Liga de Campeones de la UEFA debido a que debía dar negativo en la prueba del COVID-19 una semana antes del juego más importante de su grupo.

Según Marca, el portugués debía dar negativo en el análisis una semana antes del duelo, según marcan los protocolos de la UEFA, y no ha superado la prueba, tal y como informa el diario luso Correio da Manha.

Cristiano dio positivo por coronavirus el pasado martes en la concentración de Portugal y se encuentra aislado en su domicilio de Turín guardando la cuarentena para su recuperación.

Una de las opciones para poder ver el duelo entre Messi y Cristiano en Champions es que el equipo italiano argumente ante UEFA que la carga viral de su máxima figura fue muy bajo y el virus está en fase que ya no es contagioso, según medios europeos.

CR7 no jugó el partido liguero del Juventus, cdl sábado 17 de octubre en el campo del Crotone, y también el estreno en la Liga de Campeones contra el Dinamo Kiev.



"Estoy bien, no tengo síntomas. Ahora he estado tomando un poco de sol. Esto hay que tomarlo de manera positiva, porque es lo más importante", dijo el portugués en un vídeo publicado en la red social Instagram.



El delantero luso comentó que, "para ser honesto", no siente nada y se encuentra bien de reposo en su domicilio: "No siento ningún dolor, estoy durmiendo bien y hago este vídeo para agradecer el apoyo y los mensajes que recibo".