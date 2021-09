Cristiano liquidó al Villarreal en la prórroga y el United celebra en Old Trafford

El Villarreal salió malparado de Old Trafford. Cristiano Ronaldo, que batió el récord de partidos jugados en el torneo que hasta ahora tenía Iker Casillas, apuntilló al equipo de Unai Emery en la reedición de la Liga Europa.

El portugués, que estaba haciendo un partido más que discreto, apareció en el minuto 95 para dar una victoria épica y catártica a un Manchester United que no fue mejor que el Villarreal, pero que tuvo al '7' de su parte en el suspiro final (2-1).

El submarino amarillo tuvo el triunfo en la mano. Gozó de ocasiones y disfrutó de un mejor juego. David De Gea sostuvo al United que remontó el tanto inicial de Paco Alcácer al inicio de la segunda parte.

Alex Telles empató a la hora de partido y, en el tiempo añadido, Cristiano frustró al Villarreal, colista del Grupo F con solo un punto.

Los amarillos, que perdonaron lo imperdonable, se adelantaron por medio de Paco Alcácer, pero se encontraron la reacción instantánea de Alex Telles, con un golazo desde fuera del área, y un De Gea imperial, que evitó cada intentona de los delanteros del Villarreal, hasta que a 30 segundos del final, Cristiano se presentó para dejar los tres puntos en casa.





Al United le cayó un aluvión en la primera parte del que escapó indemne sin merecerlo. Porque solo la mala puntería de los de Unai Emery y un magistral De Gea les hizo marcharse sin rasguños al descanso.



La traca la empezó Danjuma, que le hizo un roto cada vez que encaró a Dalot. El extremo, un ex de la Premier League, se aprovechó bien de las bajas en los laterales del United para encontrar una autopista y, aunque falló su primer mano a mano con un disparo manso a las manso de De Gea, abrió el apetito para todo lo que vino después.



Tuvo mucho trabajo el español, que sacó una manopla sensacional a un disparo con el interior de Danjuma y que luego vio pasearse por su palo derecho un disparo desde la frontal de Alcácer, que se había aprovechado de un fallo terrible de Varane en el control para plantarse solo en el área.



El diluvio lo paró un poco el United con un remate alto de Cristiano en un córner y un balón que casi se mete en propia meta Alberto Moreno al interceptar un pase de Pogba, pero el Villarreal siguió en busca del gol, para toparse una y otra vez con De Gea.



Yeremi Pino dejó sentado a Telles, el plan B del United en el flanco izquierdo, y su disparo raso lo volvió a tapar el meta español.



Sin saber cómo el United llegó al descanso con 0-0, pero le duró poco la alegría agotado el tiempo de asueto. Pocos minutos después de volver, Danjuma, tras un pase exquisito de Trigueros, le ganó la partida a Dalot y sacó un centro con la puntera que empujó Alcácer.



El United en ese momento sumaba cero puntos en dos partidos, pero resurgió en un córner. De la nada, en una jugada de estrategia, Bruno Fernandes puso la pelota fuera del área para que Telles la empalmara a la red. Golazo y vida extra para un United que se vio entonces con posibilidades.



Podían ir perdiendo 1-4, pero el marcador reflejaba un 1-1 que era oro para ellos, pero que al mismo tiempo no les valía por lo ocurrido en Suiza hace dos semanas. Solskjaer movió el banquillo y buscó el partido. Lo tuvo en la cabeza de Cavani, que en su segundo partido de la temporada rozó el 2-1.



En un final loco, casi se lo llevó el Villarreal, pero una doble parada de De Gea a Danjuma evitó la debacle de los ingleses. El punto no contentaba a ninguno de los dos, pero parecía el final de la película hasta el minuto 94:30, cuando una dejada de cabeza de Cristiano chocó en Lingard, quien cayéndose al suelo tuvo la pericia para tocar la bola lo justo para que le llegara a Cristiano y la reventara frente a Rulli.



Tres puntos para un United que se queda tercero en el Grupo F y que deja al Villarreal colista.