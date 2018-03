Cristiano llega como favorito al premio "The Best" de la FIFA

Lee también

ZÚRICH, SUIZA. Tras presentar el sábado ante su afición del Real Madrid su cuarto Balón de Oro, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo es el gran favorito para el premio "The Best" que otorgará mañana la FIFA en su gala anual en Zúrich.El crack portugués, ganador de la Liga de Campeones y de la Eurocopa en 2016, aspira a conseguir su octava distinción como mejor futbolista, lo que le empataría con el argentino Lionel Messi.El delantero del Barcelona y el francés Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, son los otros dos finalistas para "The Best", el premio que creó la federación internacional de fútbol después de que "France Football" decidiera volver a entregar el Balón de Oro en solitario.La revista francesa y la FIFA otorgaron el codiciado galardón los últimos seis años de forma conjunta. Ahora lo vuelven a entregar por separado: "France Football" galardonó a Cristiano Ronaldo en diciembre con su cuarto Balón de Oro y todo apunta a que el portugués recibirá mañana "The Best".Si el nuevo trofeo plateado de 31 centímetros y 6,4 kilogramos acaba en las manos del delantero del Real Madrid será su octavo galardón como mejor futbolista. Además de los cuatro Balones de Oro (2008, 2013, 2014 y 2016), el luso tiene un "FIFA World Player" (2008) y dos premios como mejor jugador del fútbol europeo (2014 y 2016)."2016 fue probablemente mi mejor año", dijo Cristiano Ronaldo antes de que el Real Madrid venciera el sábado 5-0 al Granada en la Liga española.El delantero de 31 años guió al Real Madrid a su undécima Liga de Campeones en mayo y después llevó en la Eurocopa a la selección portuguesa al primer título de su historia a pesar de que tuvo que abandonar la final lesionado."Aquellos que dudan de mí, del Real Madrid o de la selección ahora tienen la prueba: lo hemos ganado todo", proclamó el portugués, que además ganó la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.Messi, por su parte, ganó la Liga española y la Copa del Rey con el Barcelona, pero sufrió un duro revés al perder otra final con Argentina. Además, el capitán albiceleste falló un penal en la tanda decisiva de la Copa América Centenario y después se retiró temporalmente de la selección.El argentino recuperó el brillo en la segunda mitad del año, pero con las votaciones cerradas desde el 22 de noviembre todo parece indicar que no le alcanzará.Griezmann, que perdió las finales de la Liga de Campeones y de la Eurocopa, atraviesa desde hace meses una alarmante sequía goleadora. Así, tampoco sería un obstáculo entre Cristiano Ronaldo y "The Best"."Cristiano Ronaldo es un icono. Es muy popular y está escribiendo la historia del fútbol", dijo el ex jugador Luis Figo, compatriota del delantero y también ganador del Balón de Oro.Figo estuvo el sábado en el estadio Santiago Bernabéu en el homenaje del Real Madrid a Cristiano Ronaldo por su cuarto Balón de Oro.También estuvieron otros ganadores del trofeo, como Ronaldo, Michael Owen, Zinedine Zidane o Raymond Kopa."Viendo lo ambicioso que es Cristiano, seguro que peleará por su quinto Balón de Oro", indicó Ronaldo, campeón del mundo con Brasil en 1994 y 2002.La gala de mañana en Zúrich también entregará el premio a mejor entrenador, categoría en la que están nominados el italiano Claudio Ranieri, el francés Zinedine Zidane y el portugués Fernando Santos.Ranieri llevó al Leicester a ganar la Premier League, en una de las mayores sorpresas de la historia del deporte; Zidane ganó con el Real Madrid Champions, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes; y Santos fue el entrenador de la primera selección portuguesa que levanta un título.Las finalistas al premio "The Best" a mejor jugadora son la alemana Melanie Behringer (Bayern Múnich), la estadounidense Carli Lloyd (Houston Dash) y la brasileña Marta (Rosengard), mientras que por el premio a mejor entrenadora lucharán Jillian Ellis (seleccionadora de EEUU), Silvia Neid (ex seleccionadora de Alemania) y Pia Sundhage (seleccionadora de Suecia).También se entregarán los premios a mejor gol (el premio Puskas( y a la mejor afición. Además, se revelará cuál es la alineación ideal de 2016.