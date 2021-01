Cruzeiro de Brasil contrató a la atacante de raíces salvadoreñas, Stephanie Zúniga

La jugadora Stephanie Marie Zúniga de 24 años se convirtió hace apenas seis días en el primer futbolista salvadoreño en todo género en firmar con un equipo brasileño y jugar en la primera división del gigante sudamericano.

Zúniga, nacida en los Estados Unidos, firmó su contrato que la liga con el Cruzeiro de Belo Horizonte por un año luego que el pasado 6 de enero firmara con uno de los clubes tradicionales de Brasil con la venia de su técnico, Marcelo Frigeiro y la inducción de la coordinadora del equipo femenil del club azul, Bárbara Fonseca.

"Stephanie firmó su contrato el miércoles 6 de enero, fue el regalo de Reyes que nos brindó a toda la familia", aseguró emocionado su padre, Mario Zúniga, oriundo de la ciudad de San Marcos y confeso seguidor del FAS de Santa Ana que emigró a los Estados Unidos en 1983 cuando tenía 15 años de edad.

Zúniga explicó que su hija ha logrado ese equilibrio que muchos futbolistas no logran concretar como es llevar los estudios a la par de su amor al deporte, y Stephanie lo logró con mucho sacrificio y disciplina.

"Stephanie solamente ha jugado en la Universidad de Colorado por cinco años mientras se graduaba en la carrera de Ciencias en Comunicaciones y luego tomó una segunda rama de estudio en Liderazgo siempre en la misma universidad donde se graduó el año pasado", indicó con orgullo su progenitor.

Nacida en San Francisco, California hace 24 años, Stephanie Zúniga juega en la posición de puntero izquierdo, como volante o como volante izquierdo ya que ella es zurda; ahora se le presenta la oportunidad de jugar con el equipo mayor femenil del Cruzeiro de Brasil, una noticia que la prensa brasileña ha hecho eco este miércoles en sus portales.

"Cruzeiro contrata a una destacada del fútbol americano para el equipo femenino "fue la madera del periódico digital UOL (www.uol.com.br).

" La dirección del fútbol femenino de Cruzeiro anunció hoy (martes) la contratación de Stephanie Zuniga. La deportista de 24 años se destacó por su rol en el equipo de la Universidad de Colorado, donde fue capitana. Zúñiga tiene potencial para jugar tanto de delantero como de mediocampista y su fuerte es el balón parado" reseña el periódico brasileño en su página web.

AMOR AL FÚTBOL Y A SU CARRERA

Don Mario Zúniga explicó parte de la historia de su hija, la menor de sus dos hijos que ha procreado con su esposa, Carmen Herrera de Zúniga, oriunda de la norteña ciudad de Arcatao en Chalatenango y que complementa su hijo mayor, Michael de 28 años y que jugó fútbol solamente a nivel de High School y en el City College de San Francisco.

"Ella jugaba en el equipo de Búfalos de la Universidad de Colorado, pero donde ella se formó desde pequeña fue en el equipo llamado Bay Oaks Botafogo. Ella desde muy pequeña comenzó con un equipo de niños llamado Botafogo cuando apenas tenía cuatro años de edad", recordó don Mario.

La familia radica actualmente en la ciudad de Pinole, a las afueras de San Francisco y se siente orgullosa que por su talento Stephanie haya logrado la oportunidad de militar en el fútbol brasileño..

"Su contratación se logró a través de su agente llamado Brandon Olivares, es mexicano y está como agente de Stephanie desde casi un año, él la vió jugar en los vídeos de mi hija, se interesó y se contactó con ella y por medio de sus contactos mandó unos vídeos de Stephanie al Cruzeiro quien se interesó en ella, la coordinadora habló muchas veces con ella hasta lograr que firmara su contrato" explicó don Mario.

Pero no todo ha sido un camino de rosas para Stephanie quien no pudo jugar todo el 2020 a raíz de la pandemia del COVID-19.

"El año pasado Stephanie no pudo jugar por el tema de la pandemia pero se mantuvo entrenando por su cuenta y ahora se presenta esta oportunidad de viajar a Brasil tentativamente la primera o segunda semana de febrero, el club debe enviar los pasajes aéreos ya que viajaré con ella junto a mi esposa", confirmó el padre.

La nueva contratación del equipo femenil mayor del Cruzeiro de Brasil dijo a Deportes LPG su admiración al fútbol brasileño.

"Me siento feliz, agradecida y orgullosa por saber la historia del fútbol de Brasil, por sus jugadoras y su calidad. Agradecido con Dios por la oportunidad de jugar con un club con rica historia futbolística", aseguró la atacante nacional, confesa seguidora de Marta y de la selección verdeamarela.

Antes de jugar para la Universidad de Colorado, Stepahnie jugó para el club femenil Bay Oaks United en California y ayudó a ganar el campeonato estatal.

Según la dirigencia del Cruzeiro, la atacante californiana formó parte de varios programas de desarrollo olímpico y se encuentra entre las mejores delanteras del Campeonato Nacional de Fútbol Juvenil de Estados Unidos.

"Cuando me gradué tuve oportunidad de militar en el equipo de Utah Royals y en el Houston Dash pero solamente en pruebas abiertas pero nunca me llamaron para formar parte de esos clubes", confesó. "Por eso pensé que más adelante me saldría la oportunidad de jugar en otras ligas del mundo hasta que me saliera la oportunidad de ir a Brasil", acotó.

Sobre el tema de formar parte a futuro con la selección mayor femenil de nuestro país, Stephanie Zúniga admitió que le gustaría vestirse de azul y blanco algún día.

"Siempre he hablado con mi familia del tema de ir a la selección de El Salvador, pese a que nunca me han contactado, nunca me han mandado mensajes por parte de la Federación de Fútbol, cuando era más joven me invitaron para la sub 15 de los Estados Unidos a dos campamentos en un año por parte de la USSoccer y también en la sub 18 donde debían escoger a jugadoras para esa edad", reconoció Stephanie.