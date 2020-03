Cuarentena en tierra ajena

La emergencia nacional ha trastocado los planes del planeta deportivo y el fútbol nacional no es la excepción. En el caso de los extranjeros, la cosa es más complicada al no poder regresar a sus países y tener la incertidumbre sobre qué pasará en los próximos meses en su situación laborar, tomando en cuenta que el torneo finalizó y podrían estar tres meses sin trabajo.

En el Chalatenango milita el atacante paraguayo, Marcos González, quien pasa la cuarentena decretada en el país en la casa club del equipo norteño a la espera que pueda tener un panorama claro sobre su futuro. Eso sí, expuso que en sus planes está continuar en el fútbol salvadoreño para demostrar su calidad.

"Gracias a Dios estoy bien , primero Dios espero que esto se pueda controlar y que todo vuelva a la normalidad porque a muchas personas le está afectando en todo. Me quedo en Chalate, en el mismo apartamento que me dio el club y pues esperando que pronto pase esto ", dijo el guaraní a EL GRÁFICO.

Al respecto de la reducción del salario y sus planes a futuro, Rodríguez agregó: "Con esa decisión que tomaron salimos perdiendo nosotros los jugadores y cuerpo técnico pero la decisión ya está tomada y toca seguir, aguantar. Yo quiero seguir mostrando lo que me gusta hacer. Dios quiera esta semana defino mi situación con el club, mi representante se encarga de eso yo le comenté que quiero seguir en el país".

En tanto, agrega que hay una deuda con el equipo la cual espera que se solvente esta semana. Mientras que su compañero, el argentino Maximiliano Martínez, también se enfrenta en esta realidad que es "dura" pero confía en que puedan salir adelante. "No voy a escribir cosas lindas.. mi cara lo dice todo. Me siento como atrapado en un país que no es el mío, pero que sí están haciendo mejor las cosas que en el mío. Extrañando mi tierra y mi gente", dio a conocer el sudamericano.

"Estoy en la casa de una familia amiga en San Salvador. Ellos me dieron todo lo que no me pudo brindar el club. La verdad la paso como puedo, cumpliendo a rajatabla las órdenes que dicto el presidente de este país, pero hay que cuidarnos estamos ante una situación muy delicada", agregó.

Complicado

De acuerdo con el argentino Guillermo Stradella, del FAS, por ahora hay que pensar en la salud de la población pero no está ajeno a todos los golpes de efecto que traerá sobre todo en lo económico debido a la cancelación del torneo.

"Esta es una situación complicada que nos está afectando y más a nosotros. Siempre está ese miedo, esa preocupación y más tomando en cuenta que se tomó la decisión de bajarnos el salario. Uno no lo quiere pero también hay que entender que los equipos no van a tener ingresos pero esa es otra cuestión. Dependemos de lo que nos diga la dirigencia y el cuerpo técnico", aseguró el gaucho.

"En casa hay que guardar todas las indicaciones, no salir. Con la suspensión del torneo los afectados somos los jugadores porque al terminar el contrato no cobramos más. Vamos a pasar prácticamente tres meses sin recibir salario", agregó.

Por su parte, Jamal Williams, elemento de Trinidad y Tobago en el Isidro Metapán, expuso que "toca aguardar las medidas de prevención. Esperamos que esto pueda pasar. Es difícil estar lejos de tu familia en momentos como este". Este artillero se mantiene en un hostal en la ciudad calera y espera que pueda "definirse todo cuando antes. Esto nos perjudica a todos".

"Por el momento estoy bien, siguiendo las indicaciones para mantenerme sano y fuerte. Esta situación es complicada y más estando lejos de la familia porque ahora es cuando más se necesita ese apoyo", expuso el caribeño a EL GRÁFICO.

Medida injusta

Si bien Ricardo Ferreira, delantero brasileño del Santa Tecla, se siente como un salvadoreño más, señala que la situación "preocupa como a todo el mundo" y considera que aunque por el momento "me siento bien acá" señaló que está preocupado por dos cosas: por el tema de la pandemia en su tierra natal y la cuestión del salario.

"Estoy pasando esta cuarentena solo porque toda mi familia está en Brasil. Me preocupan ellos porque allá hay más casos y uno no se siente tranquilo. Mi hermana trabaja en un super y aunque mantiene las medidas de prevención, uno se preocupa", reconoció el golpeador histórico de los pericos.

En Brasil se reportan 345 casos confirmados de personas con COVID 19 y los fallecidos ascendieron a 34 de acuerdo con el último reporte emitido por las autoridades locales. Es el país más golpeado por esta enfermedad en América latina.

Sobre la finalización del torneo y pagarles solamente 20 días, el ariete expuso que "es una medida injusta. Sé que (los dirigentes) están en su derecho pero nosotros no tenemos la culpa. El torneo ya finalizó y terminé contrato, pero vamos a esperar qué pasa. Yo tengo compromisos, tengo a mi hijo allá y hay que pagar muchas cosas. Eso no lo ve la Federación y siento que es injusto".

Finalmente, el paraguayo Hugo Oviedo, que militó este Clausura 2020 con el Municipal Limeño, expuso sobre la emergencia nacional por el COVID 19, que "es algo que nos afecta a todos, tanto en lo deportivo como en lo económico; como saben, todos nos mantenemos de esto, (es) el sostén de la familia prácticamente".

El guaraní espera que el apoyo de la directiva sea importante "como lo han hecho en todo el torneo" y puedan llegar a buen término en lo económico. "Ellos nunca nos fallaron y no lo harán en esta situación", agregó. El paraguayo espera continuar con el equipo para la próxima temporada.