Cuatro momentos históricos de El Salvador contra Costa Rica

Lee también

Goles, arbitrajes, sanciones, "futbolistas caídos" y varios elementos más han condimentado siempre los duelos entre El Salvador y Costa Rica, ya sea en Copa UNCAF, Eliminatorias Mundialistas y partidos amistosos. Acá hacemos un resumen de cuatro de esos momentos más importantes en dicho enfrentamiento centroamericano.El Salvador vivió un episodio penoso en la Copa Centroamerica Honduras 2009 cuando los seleccionados nacionales por órdenes del mexicano Carlos De los Cobos fingieron lesiones en el juego ante Costa Rica.El partido fue suspendido por el árbitro Roberto Moreno y UNCAF otorgó los tres puntos a los ticos. La selecta no pudo terminar el juego al no contar con el número de jugadores reglamanetario.En el torneo centroamericano de 1995, denominado Copa de Naciones, El Salvador fue sede y ganó a Costa Rica por partida doble en el regional que se disputó en el estadio Jorge " Mágico" González.La selecta ganó en primera fase a Costa Rica por 2-1 y luego volvieron a verse las caras en el partido por el tercer lugar que también ganaron los salvadoreños por 2-1.El árbitro estadounidense Jair Marruffo fue el designado por la comisión de arbitraje de UNCAF y a El Salvador no le trae muy buenos recuerdos.Con Marrufo como árbitro, El Salvador ha perdido seis partidos, empatado tres y ganado uno. Él pitó el empate 1-1 entre la azul y Costa Rica el 9 de junio de 2011.El Salvador no le gana a Costa Rica desde 2010, cuando se impuso por 1-0 en el estadio Cuscatlán por la eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010.El único gol del partido lo marcó Rudis Corrales al minuto 91 y que le permitió a la azul mantenerse en la pelea por un cupo a la Copa MUndial, algo que al final no se lograría.