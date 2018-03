Cuidado las amarillas

Lee también

De acuerdo con dos dirigentes de la CONCACAF que pidieron reserva de nombre, las tarjetas amarillas solo se borran para la siguiente instancia en los casos de jugadores con una amonestación, por lo que si uno de los cuatro jugadores que han sido amonestados en los dos juegos anteriores.“Para la otra ronda se borrarán todas las amarillas simples. Eso ya está estipulado en el reglamento de CONCACAF”, aseguró uno de los ejecutivos de la CONCACAF a este medio.En cuanto al equipo nacional sub-20, los jugadores que tienen hasta ahora una tarjeta amarilla son Fernando Castillo, Denilson Rosales, Kevin Reyes y Josué Santos. Habrá que esperar hasta la hora del partido ante Trinidad para ver si el seleccionador sub-20 dará descanso alguno de esos jugadores.Algunas de las opciones para suplir a dichos jugadores son Diego Chávez, José Enrique Contreras o Emilio Cartagena, entre otros“Molesta jugar con una amarilla. Sabés que si hacés una falta te cuesta perderte el otro partido. No se puede dar ventaja en estos torneos. Si te dan la titularidad, tenés que agarrarla y no soltarla”, apuntó el volante de FAS Fernando Castillo, quien en su caso podría seguir teniendo la oportunidad de parte de Lara en el choque ante Trinidad y deberá cuidarse de la amonestación.Por otra parte, LA PRENSA GRÁFICA buscó la versión del jefe de la delegación salvadoreña, Mauricio Zometa, pero el federativo dijo que hasta el cierre de esta nota no tenía reporte de CONCACAF sobre el tema de las tarjetas amarillas.