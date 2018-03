Cupido también flechó a los jugadores de la primera división salvadoreña

Cupido contagia con sus flechazos a cualquier ser vivo, no importa su especie, color, credo, nacionalidad o pensamiento. Y los jugadores de fútbol no escapan a su encantamiento, por eso, este 14 de febrero, tres de ellos decidieron contar sus historias de amor.

RAÚL RENDEROS y ANDREA SANDOVAL: AMOR EN EL HI5





Néstor Raúl Renderos, volante de marca del FAS, y Andrea Sandoval fueron flechados por Cupido desde muy jóvenes.

“Ella vivía cerca de la colonia donde yo vivía con mi mamá, en la Metrópolis, arriba de la Zacamil, me la presentó el amigo de un amigo mío que casualmente vivía en la colonia de ella”, contó nervioso Renderos.

“Cuando llegué a visitar un día a mi amigo la ví y entonces le dije a él que me la presentara, que la quería conocer, pero la verdad ya la había conocido por medio de las redes sociales de esa época, a través de Hi5, algo parecido al Facebook actual. Así iniciamos nuestra relación” recordó Renderos.

Era el año 2006 cuando cuando se hicieron novios y pasaron nueve años juntos hasta casarse.

"Todo de ella me gustó desde que la miré por primera vez, me gustó su manera de ser. Al inicio ella no sabía nada de fútbol, pero a ella no le importó, lo importante es que conmigo ha aprendido todo de ese deporte, en esa época ella estaba en la universidad y yo en las reservas del Alianza”, afirmó Renderos.

"A mis suegros al principio no les gustaba mucho que yo anduviera con su hija, creo que era porque yo era futbolista y teníamos los dos 17 años, pero siento que al final les demostré a sus papás mi amor hacia ella, tal como Andrea me lo confirmó el año pasado al irse conmigo hasta Iraq cuando jugué el año pasado con el Zhako", recordó Renderos.

ALEXÁNDER LARÍN Y MARISELA ALAS: AMOR DESDE LA ESCUELA





La historia de amor de Alexander Larín, volante ofensivo del Alianza y de la selección nacional, y su esposa, Ivy Marisela Alas de Larín, se puede resumir en el titular de esta historia romántica.

Larín admite que su amor por su esposa se remonta a la escuela, cuando ambos cursaba el último año del primer ciclo.

“La conocí en el 2008, estudiábamos juntos en la escuela Juan Ramón Jiménez en la colonia San Francisco, desde el tercer grado. Allí nació todo. Pasaron los años y nos fuimos conociendo mejor", aseguró "el Cacho" Larín.

Larín confesó que también le costó convencer a los padres de su amada. "La verdad me costó un poco más con su familia, ya que era muy complicado, creo que por mi profesión no me aceptaban que fuera futbolista y que anduviera con ella. Pero a medida que me conocieron le dieron permiso de andar conmigo hasta que nos casamos hace dos años”, aseguró.

Larín confiesa que hubo un momento clave en su vida matrimonial: “Sin duda el mejor momento con mi esposa fue cuando me fuí con ella a Costa Rica en el 2015 a jugar allá con el Herediano. Fue bonito el tener una experiencia así con alguien que siempre me ha apoyado, ha sido fundamental su calor y fue parte de mi éxito en Costa Rica, ya que me ayudó mucho para ser campeón.”

Por el momento, la familia Larín Alas no tienen herederos, pero ambos admiten que están planificando traer a un bebé pronto.

HENRY ROMERO Y KELLY TURCIOS: AMOR EMPLUMADO





La vida de Henry Romero junto a Kelly Alejandra Turcios de Romero y su retoño, Henry Alexander Romero Turcios, de 20 meses de nacido, es ejemplo de sacrificio y amor por el fútbol.

A pesar que ambos nacieron en la unionense ciudad de Santa Rosa de Lima, Romero ya jugaba con Águila cuando conoció por destino de la vida a la que sería su futura esposa.

“Anduvimos de novios dos años desde que la conocí en el 2014. Ella es de Santa Rosa de Lima y conocerla fue sin duda cosas del destino ya que la manera de llegar a su vida fue cosas que Dios te tiene preparado", afirmó.

"Fue un día que viajaba con César Vásquez (ex futbolista de la liga mayor con Limeño, Once Municipal y Pasaquina y otros equipos de la segunda división) del entreno del Aguila, él era amigo de sus padres. Llegamos a la casa de Kelly, yo lo dejé allí y fue cuando la conocí, desde allí seguimos una relación de amigos unos dos meses y luego pasamos a ser novios hasta que nos casamos a lo civil en Santa Rosa de Lima en el 2016”, confiesa el popular “Catrachito”.

Romero no tuvo dificultades para identificar cuál ha sido la experiencia más importante de su matrimonio.

“Hay muchas anécdotas buenas con mi esposa, pero la mejor fue cuando nació mi hijo, el 22 de mayo de 2016. Estuve presente en el parto y es algo que no puedo describir, el sentimiento es inexplicable, verlo nacer como que me arraigó más el amor de mi esposa y de mi familia”, acotó con emoción.

Raúl Renderos, Alexánder Larín y Henry Romero, junto a sus esposas, compartieron con EL GRÁFICO en La Pampa El Volcán y La Pampa San Miguel, y esas son sus particulares historias.