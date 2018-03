Player list in friendly against @LaSelecta_SLV coming wednesday #curacaofootball #nosta12 @trendtent pic.twitter.com/VNKp9ghxb9

#curacaofootball selection leaving for Curacao today for friendly against @LaSelecta_SLV , coming wednesday! #onenationonegoal @trendtent pic.twitter.com/Lr5TPJ3gP5