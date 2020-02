Curita Reyes: "Emocionado por mi primer gol con FAS"

El puntero izquierdo Francisco Noé "Curita" Reyes, autor del único gol con que FAS derrotó la noche del pasado sábado a Isidro Metapán por la jornada ocho del Clausura 2020, se mostró satisfecho y emocionado por aportar su tercer gol en primera división que significaron tres puntos importantes para ascender en la tabla de posiciones.

FAS ganó 0-1 a Isidro Metapán en el derbi santaneco 119 de la historia desde 1985 gracias al gol del jugador morazánico al minuto 19 de juego tras tomar un balón rechazado por la zaga jaguar ante centro desde la derecha por Guillermo Stradella.

"Feliz por anotar mi primer gol con esta camiseta, emocionado porque ayudé a que el equipo sumará tres puntos importantes", subrayó el jugador oriental en conferencia de prensa posterior al partido celebrado en el estadio Jorge Suárez Landaverde.

Reyes jugó apenas su segundo partido de liga con la camiseta de FAS tras debutar como titular en la fecha anterior ante su ex equipo, Jocoro con quién debutó en el Clausura 2018 pero que decidió jugar en segunda división en el torneo pasado previo a su firma con FAS el pasado 13 de enero.

"Ha sido difícil mi adaptación al equipo, vengo de jugar en segunda división y no es lo mismo jugar antes con Jocoro que en FAS por su historia y lo que significa portar esta camiseta. Agradecido por los consejos y la confianza que he recibido del profesor (Guillermo) Rivera con quién trabajé con él en Jocoro y que me contactó para llegar al equipo", confesó.

"El plantel me ha recibido bien, me siento contento de estar en FAS, espero seguir anotando más goles con el equipo y lo más importante es que sigamos sumando en la tabla para estar en los primeros lugares", reforzó.

Sobre su gol, "Curita" Reyes afirmó que "no lo pensé dos veces para rematar a portería, había visto salido al portero de ellos cuando buscó rechazar la pelota de Guillermo (Stradella) y gracias a Dios el gol salió", destacó. "Lo importante es que uno debe estar allí, en el sitio justo para rematar", aseguró el jugador nacido en Gotera hace 27 años y que debe su particular apodo a que de niño jugaba en la Curía de Gotera con los sacerdotes de la congregación franciscana y fueron ellos quienes le dieron su singular mote de "Curita".