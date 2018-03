DERROTA SIN DOLOR

Lee también

Después de un primer tiempo perfecto, el equipo sub-20 se vio abajo en el complemento, para caer por 2-1 ante Trinidad y Tobago, y perder así el paso perfecto en el grupo C del Premundial.Aunque el técnico Eduardo Lara se haya guardado piezas clave como Kevin Reyes y Fernando Castillo, Josué Santos y Denilson Rosales, cada uno con tarjeta amarilla, el plantel se vio cómodo en defensa. Sobre el final, el plantel salvadoreño se vio complicado por una ofensiva trinitense, que tuvo opciones para ganar con más ventaja.El Salvador estuvo frente a una Trinidad y Tobago que salía obligada a ganar, para poder aspirar a la segunda plaza del grupo C. Pero el plantel caribeño se encontró ante un equipo que quería garantizar el primer lugar.En zaga, el seleccionador Eduardo Lara puso cerrojo con Roberto Domínguez, Ronald Gómez y Óscar Menjívar. Ese muro le dio tranquilidad al equipo, que en ataque contó con al menos tres opciones claras para marcar, pero ayer faltó definición.Fue hasta el segundo tiempo cuando los caribeños pudieron descifrar el cerrojo de los salvadoreños, que cuando pudieron no tardaron en poner distancia y soñar con la clasificación a la siguiente fase del eliminatorio.Esto, porque desde el primer toque de balón en la segunda parte Trinidad y Tobago adelantó más sus filas. Eso provocó que sorprendiera a los cuscatlecos con un tanto de Johan Mitchell al 47'. El delantero caribeño recogió un balón en el área con mucha tranquilidad para vencer ,con toque a ras de grama, al portero Allan Carrillo, después de quitarse la marca de Óscar Menjívar con una finta.Pero solo dos minutos más tarde llegó el gol de Enrique Contreras para el 1-1. El volante de Alianza aprovechó un balón filtrado para anotar con toque a ras de grama.Después de los dos goles, el equipo caribeño se volcó a buscar más goles. Pudo anotar un segundo gol por un descuido de la zaga. Al 71' Kathon Hillaire mandó toque cruzado, lejos del portero salvadoreño. En ese tanto, los tres zagueros centrales Domínguez, Gómez y Menjívar se vieron imprecisos ante la ofensiva triniteña.Después de ese tanto de los caribeños, El Salvador se vio obligado a encimar a los insulares. A diez minutos del final, el equipo nacional tuvo la opción clara con Héctor Quinteros, pero el portero trinitense le adivinó el toque.Luego, el equipo caribeño se fue a buscar más llegadas al arco de Carrillo. Sobre lo último, el equipo caribeño tuvo dos descolgadas que estuvieron cerca de terminar el gol. El equipo salvadoreño se vio complicado en zaga y terminó perdiendo el juego.