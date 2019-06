DT de los Warriors: "Aquí está el futuro del fútbol playa"

Con un solvente marcador de 3-1, Los Warriors SV se impusieron ante un combinado italiano en la final de la Copa sub-18 de fútbol (Madjer Cup) que se realizó en Portugal por segunda vez consecutiva.



En pláticas con El Gráfico, el técnico del combinado cuscatleco y exselecionado de fútbol playa Hery Parada Martínez habló desde Portugal sobre las sensaciones que tiene luego de haber obtenido el campeonato por segundo año consecutivo.



"Es una nueva experiencia. Como seleccionado vivía estos partidos de forma diferente, ahora como entrenador la presión es más grande como jugador me divertía pero como DT la cosa cambian, es más responsabilidad, sabes que tenés que motivar a los chicos y corregir lo que hacen mal".



Además agregó que "Tengo a muchos jugadores que tienen mucho talento, hay algunos que ya tuvieron pláticas con equipos europeos que los quieren fichar, eso demuestra que tienen el talento necesario para estar en equipos extranjeros. Y desde mi punto de vista son la futura selección de nuestro país".



El Salvador fue el MVP en todo: el cuscatleco César Aimar Rivera García con 19 goles fue el mejor jugador del torneo y en la final hizo dos goles, el otro tanto lo hizo Jorge Bermúdez, jugador de la Isla de Méndez.



Hery Martínez, ahora DT de fútbol playa, fue seleccionado nacional de la modalidad entre los años 2012 hasta al 2016.



"Mi paso por selección fue lo mejor que me ha sucedido, fueron pocos los años pero la experiencia que adquirí me ayudó a fortalecer el trabajo de los chicos", agregó.

