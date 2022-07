DT de segunda división: "Estamos con una gran incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar"

La incertidumbre que vive el fútbol salvadoreño no sólo se ha visto reflejado en la liga mayor sino también en sus otras categorías federadas como el caso de la segunda división.

Enio Mendoza, DT del Municipal Juayúa, charló unos minutos con los panelistas de “El Guiri Guiri al Aire” dónde comentó acerca de la actualidad del equipo de segunda división con el hermetismo del futuro del fútbol salvadoreño.

"Estamos con una gran incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar o suceder con esta crisis futbolística. Todos estamos parados y en vilo", comentó el técnico del Juayúa.

A pesar de que la segunda división no se ha pronunciado de manera oficial en cuanto a su postura con la situación que atraviesa la FESFUT, los entrenos de los equipos como Juayúa seguían de manera normal hasta este martes, sin embargo, los indicios de que la primera división no podrá efectuar sus partidos de este miércoles por la fecha 3 del Apertura 2022 han hecho que los entrenamientos del equipo sonsonateco se suspendan de manera indefinida.

"Nos presentamos ahora a entrenar. Nos informaron que el presidente dio la orden que ya no entrenáramos porque no sabemos si vamos a seguir ya que parece que la primera no va a poder llevar a cabo sus partidos de este miércoles", explicó Mendoza.

Hay que mencionar que la mayoría de los elementos que conforman la liga de plata entre jugadores, técnicos, directivos y staff, tienen otras labores aparte del fútbol por lo que ha sido un plan alterno en estos días tras el paro de funciones en la FESFUT.

"Es normal acá (en segunda) hacer otras cosas aparte del fútbol... Como buen salvadoreño siempre andamos en la rebusca para ver qué se hace y sacar adelante a nuestras familias", agregó Enio.