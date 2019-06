Da Luz: "Vamos a hacer todo lo posible para que Águila consiga la 17"

El delantero uruguayo Gonzalo Da Luz, de 32 años, llega con buenas vibras a Águila. Viene de ganar un ascenso en Guatemala. Firmó un año de contrato con los emplumados y ahora quiere colaborar para que los naranja y negro puedan llevar a sus vitrinas la corona 17. Se declara como un jugador de área y capaz de poderle dar gol a los últimos campeones del balompié nacional.

Desde Surámerica ya nado un mensaje a los aguiluchos:

Agradecido con Dios, con mi Repre @JohanChtoWilson y al Club @cdaguilaoficial! Vestir la Camiseta del más grande del Salvador será una responsabilidad hermosa, hay que dejar la Vida por conseguir la 17 ����. Vamo Arriba!!! https://t.co/1mposzayYH — Gonzalo Da Luz (@GonzaaaTwit) 12 de junio de 2019



¿Cómo se dio su llegada a Águila?

Contento por la oportunidad de llegar al club. Representa la oportunidad de llegar a un club importante como es Águila y tomé la decisión de aceptar el desafío. Es uno de los equipos más importantes de El Salvador y hay que estar a la altura de la circunstancia.



¿Quién lo contactó para llegar a las filas de Águila?

Mi representante Joan Wilson me dijo que estaba la oportunidad de llegar a Águila. Me informé un poco de lo que iba a jugar el club,de que había salido campeón y de que se están haciendo bien las cosas. Eso motiva a cualquier jugador.



¿Qué tanto aumenta el compromiso para los que llegan desde este torneo al

nido el hecho de que Águila viene de ser campeón?

El compromiso siempre tiene que estar. En el momento que se llegue a cualquier equipo, el compromiso siempre tiene que estar. Obviamente que llegar a Águila, luego de ganar la 16, significa mayor responsabilidad y obviamente vamos a hacer todo lo posible para que Águila consiga la 17.

¿Se define como un auténtico nueve, de área?

Soy de área, con mucha movilidad. No soy ese delantero que está quieto dentro del área.

¿Se adapta sin problemas al sistema de uno y dos delanteros?

Sí. En cualquiera de las formaciones tácticas uno se adapta. Me siento

cómodo

Por ahora, el técnico de Águila solo lo ha visto por videos. Tendrá que concretarlo en cancha...

Sí. Ahora tenemos que ratificarlo en cancha. Ya nos conoceremos en persona. En Guatemala ya trabajé con el profesor Ramiro Cepeda. Antes de llegar a Águila, sé que se preguntó mucho sobre mí. Pero gracias a Dios, las referencias fueron buenas.

¿Entonces el mayor aporte suyo para Águila es el gol?

Sí, seguro. Uno como delantero vive del gol y la verdad es que eso me ha caracterizado en toda mi carrera.

Su paso por el balompié de Guatemala, que es muy parecido al de El

Salvador, no lo hace arrancar de cero en Águila...

Exacto. He jugado en Uruguay, Guatemala y México. Tengo un recorrido importante en el fútbol. Conozco el fútbol centroamericano. El de Guatemala y El Salvador no son iguales, pero son parecidos. Estuve tres años jugando en Guatemala. Sabemos que no es un fútbol tan rápido y que hay que aprovechar bien los espacios. Uno tiene que estar picante con el error del rival. Estar atento en cada momento. Hay que ser efectivo en la que quede.

Viene de jugar de Guatemala. ¿Por qué lo cautivó esta opción de venir a

Águila?

Cuando platicaba con el presidente de Águila (Álex Menjívar), me expresaba los objetivos del club. Tiene la visión de que el club siga ganando. Hay que ir por la 17. Ese es el objetivo y jugar copas internacionales. Se están haciendo bien las cosas en el equipo, por eso lograron el campeonato y la idea mía es venir a dar mi aporte para que Águila siga ganando.



Jugó en segunda división de México. ¿Por qué solo seis meses?

En realidad era un tema de que no continuaba el entrenador anterior, el que nos había llevado. Por eso, la decisión de varios de varios de nosotros de no seguir. Había algunas cosas que no estuvieron bien y por eso decidimos tomar la decisión de no continuar.

Ficha de Gonzalo Da Luz

Lugar y fecha de nacimiento: Montevideo, 1 de febrero de 1987

Peso: 155 libras

Estatura: 180 metros

Trayectoria

2007-2009 Sud América (URU)

2009-2012 Central Español (URU)

2012-2013 Torque (URU)

2014 Potencia (URU)

2014-2015 Iztapa (GUA)

2016-2017 Comunicaciones B (GUA)

2017 Marquense (GUA)

2018 Malacateco (GUA)

2018: Potros UAEM (MEX)