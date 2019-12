Da Silva: "El 4-1 fue demasiado castigo"

El plantel de Sonsonate fue el último en salir de las instalaciones del estadio Cuscatlán luego de caer 4-1 en el juego de vuelta de su semifinal ante Alianza.

En el camerino el equipo recibió la charla de su técnico que aún no sabe si seguirá ya que más allá de la deuda salarial de un mes y medio que la dirigencia tiene con él y su cuerpo técnico, hay otros aspectos que deben hablar para seguir en el banquillo verdolaga.

"Ha sido demasiado castigo el 4-1 ya que es un marcador que al final le resta el desempeño de este grupo que lo entregó todo en el torneo y que por una mala tarde se deje olvidado por un marcador abultado que no debió ser así", destacó el timonel charrúa al salir del camerino sur del estadio capitalino.

Sobre las razones de la derrota, Da Silva dijo que "cometimos muchos errores que se acumularon en el juego y que al final lo pagamos caro. Desatención en la marca, algunos jugadores mostraron poca entrega en la cancha y otros factores que ayudaron a que Alianza nos derrota de esa manera", expuso.

"No quiero que se oiga como excusas, pero siento que al final terminamos una liga no de la manera en que esperaba, goleados por un equipo que sabe aprovechar su localía y siento que debió hacer sido un final distinto, por lo que se hizo en 25 partidos y no por el resultado de uno solo", acotó Da Silva. "Creo que el segundo gol de ellos mató toda esperanza que el plantel guardaba porque habíamos sido capaces de reponerlos del 1-0 y empatarlo, pero ya con el 2-1 se volvió cuesta arriba, debíamos anotar dos goles más y eso fue pesado al final", aclaró.

Acerca de su continuidad o no, el técnico uruguayo dijo no saber al respecto. "Hay muchas cosas que hablar con la dirigencia, mi intención es seguir, arreglar todo y trabajar ya en el otro torneo, pero no está en mis manos decidir eso, nos vamos a reunir esta semana y veremos qué resulta se todo esto", indicó.