Da Silva: "Me emociona poder jugar en Águila"

Marlon Da Silva, delantero brasileño que es la última contratación extranjera de Águila para el Apertura 2020, habló con EL GRÁFICO desde Brasil, tras acordar un año de relación laboral con el equipo migueleño.

En la plática con este medio, el suramericano estaba que se deshacía de felicidad por llegar a las filas emplumadas, tras ser recomendado por el exvolante de Águila, Rodinei Martins.

"Yo creo que voy a poder hacer lo mejor para poder ayudar al equipo y a toda la afición de Águila. He visto en Facebook e Instagram que la afición de Águila es bastante grande. Es un equipo grande que tiene muchos títulos (16) Me emociona poder jugar en Águila", dijo el atacante de 30 años, desde Río de Janeiro, Brasil.

Da Silva habló luego de las cualidades que en Águila verán en la cancha. Tiene claro que todo delantero debe marcar goles.

"Una de mis cualidades es la fuerza, pelear mucho y hacer muchos goles. El delantero tiene que hacer goles", dijo uno de los refuerzos del equipo emplumado para el Apertura 2020.

Por otra parte, Da Silva habló de su paso por el fútbol de Chipre, Indonesia, Tailandia y Portugal, además de su experiencias en el fútbol brasileño. Con Águila tendrá su quinta experiencia fuera de su país.

"Mi mejor experiencia como extranjero fue en Indonesia. Pude jugar ahí por cuatro años y pude hacer muchos goles. Tengo muchos amigos ahí y quieren que yo vuelva a jugar en Indonesia. En Tailandia solo estuve dos meses, pero tuve problemas con clubes por salarios y luego tuve que volver a Brasil. En Chipre, encontré un nivel fuerte de fútbol. Solo estuve media temporada", dijo el delantero suramericano en charla exclusiva con este medio.

Referencia

Por otra parte, Da Silva dijo que su agente, Rodinei Martins, le ha dado las mejores referencias sobre el balompié de El Salvador. "Rodinei me dijo que Águila es un equipo que tiene una historia fuerte, buena. Me dijo que le pasaron muchas cosas buenas cuando él fue a jugar en Águila (2000-2001)", apuntó el nuevo jugador emplumado que se une a sus paisanos Bruno Kairon y Yan Maciel, en el listado de foráneos de Águila.

Da Silva aclaró que cuando acordó con Águila no tenía compromisos laborales con otro club, por lo que no habrá problemas para llegar al nido. Ocupará la plaza que dejó su paisano, Claudio Oliveira, quien de última dijo que no podía venir, porque tenía contrato con Sportive San José, de la tercera división de Porto Alegre, de Brasil.