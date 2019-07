Da Silva: "Yo armé el equipo, si fracasa será mi responsabilidad"

Al técnico uruguayo Rubén da Silva todavía no le termina de convencer el rendimiento del Sonsonate de acuerdo a lo que vio en el partido amistoso en el que su equipo ganó 1-0 sobre el Platense.

El estratega afirmó que todavía hay detalles por corregir.

A falta de dos semanas para el arranque del torneo, ¿Cómo vio al equipo en el último amistoso?

Realmente me fui preocupado con la actitud del equipo más que con el juego porque lo hicimos en un campo que estaba en malas condiciones para ambos equipos. Me voy con el tema de la actitud porque no me gustó y parecía un equipo dormido; el fútbol es contagio y tenemos que estar concentrados los 90 minutos. No podemos dejar respirar al rival.

Además de la actitud, ¿Qué se puede mejorar en el tiempo que resta dentro del plantel?

Tenemos que mejorar. Salimos de la parte más dura de la temporada, nos van quedando 10 días para trabajar más con pelota y el tema de la velocidad. El tema táctico ahora será más importante que lo físico.

¿Qué destaca del equipo hasta ahora?

Lo que destaco del equipo es que mantiene el cero pero en todas las líneas no me gustó lo que vi contra Platense; todavía hay cosas por mejorar.

Es diferente ahora porque usted empieza desde cero...

Ahora la responsabilidad es toda mía. Yo elegí al 99 por ciento de los jugadores así que ahora la responsabilidad es para mi porque si al final el equipo fracasa, fracasa por mi.

A estas alturas, ¿Qué se espera en la planificación?

Hay que trabajar lo táctico y la velocidad. En eso se va a enfocar el trabajo del equipo en estas semanas que nos restan de trabajo. Esperamos llegar a tono.

¿Está conforme con el rendimiento de los fichajes?

Más allá de el gol de David Boquín hay que ver otras circunstancias. Si bien en general estoy inconforme con el rendimiento que le vi al equipo, creo que los extranjeros hasta ahora lo están haciendo bien.