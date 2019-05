Dani Alves: "Agradezco haber evitado llegar al Real Madrid"

El lateral derecho del París Saint Germain Dani Alves aseguró este día en una entrevista a ESPN que en el pasado estuvo a un "95 por ciento" de firmar contrato con el Real Madrid en donde también "agradeció" no haber sido jugador merengue.



El jugador brasileño remarcó estar agradecido de poder haber cambiado la historia y jugar para el Barcelona. Además, en la entrevista, Alves aseguró que ve "difícil" que Neymar se vaya del París.



"Estuve muy cerca de firmar por el Real Madrid, pero el destino se metió de por medio. Y dijo que mi historia se haría en el Barcelona, como había soñado de niño. Y debes hacer los sueños realidad, no las pesadillas", aseguró Alves.



Además agregó "agradezco haber podido evitar ir al Madrid y poder firmar por el Barça. El Madrid era un equipo ganador y no estaba dispuesto a ir allí a mantener el 'status quo'. Era más excitante construir lo que hicimos en Barcelona. Teníamos que cambiar la historia y lo hicimos", dijo.



"Lo tenía hecho con el Madrid al 95 por ciento, pero Del Nido (presidente entonces del Sevilla) es un tipo muy duro. También se metió por medio el Chelsea y empezaron a jugar. Del Nido les decía a unos que los otros iban a pagar más que ellos, tuve que tomar una decisión y me quedé en el Sevilla", explicó.

Lee también