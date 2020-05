Daniel Messina: "Todos me llamaron para despedirse de mí"

Daniel Messina viajará esta mañana a Argentina desde un vuelo humanitario que tramitó la embajada de su país en El Salvador. Todo está listo, en el avión también viajarán Osvaldo Escudero, técnico del Santa Tecla y Rodrigo de Brito, exzaguero del cuadro perico.

Messina no seguirá en el equipo emplumado en el próximo torneo Apertura 2020, luego de que el nuevo vicepresidente del club, Alejandro González, decidiera llevar nuevamente al banquillo a Hugo Coria, con quien trabajó desde 1999 a 2001.

Antes de irse del país, Messina dijo que lo sorprendió quedar fuera de los planes de Águila, pero luego el apoyo mostrado a través de llamadas telefónicas por toda la plantilla de jugadores que dirigió en el Apertura 2019 y Clausura 2020 lo reconforta y le dan aliento para en un futuro no muy lejano pueda tener una tercera oportunidad para trabajar en el banquillo migueleño.

"El reconocimiento de todo un plantel que me ha llamado es lo mejor que uno se puede llevar. La cantidad de llamadas de los jugadores no te lo paga nadie. Del primer plantel de Águila me llamaron todos para despedirse de mí, eso lo gratifica a uno muchísimo, te hablo de todo un plantel en el que incluyo a utileros, doctor, kinesiólogo. Se le puede preguntar a cada jugador de Águila como lo respetamos y como se lo exigió. Toda administración tiene el derecho a contratar al cuerpo técnico que desee, me parece correcto, pero vos los tenés que informar", dijo el gaucho.

Tras las complicaciones de la pandemia del coronavirus en el Clausura 2020 que solo duró 11 fechas, Messina asegura quedarse con la ganas de demostrar lo mejor para una segunda vuelta.

"Creo que las condiciones estaban dadas para tener una buena segunda vuelta, pero no se pudo dar. A lo mejor se dé en un futuro próximo con otro equipo o más adelante con Águila. En resultados se sacó el 50 por ciento. Si te ponés a analizar finamente los resultados, nos vimos afectados de una forma grosera por el trabajo de los árbitros. En los juegos contra Metapán y Sonsonate, los árbitros fueron una vergüenza", dijo el argentino.

Pero por otra parte, el timonel suramericano dijo que dos meses de trabajo es muy poco para poder hacer un análisis serio.

"Gracias a Dios pudimos hacer debutar a dos juveniles. Es una lástima porque teníamos una proyección buena con esos juveniles. Subimos ocho juveniles a primera y de esos, seis están en selecciones. Quiere decir que no nos equivocamos. Creo que me he comportado como corresponde. Trabajamos de una forma disciplinada, uno deja siempre las puertas abiertas", apuntó el timonel argentino.