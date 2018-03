Danilo Peinado sigue en recuperación

Lee también

El delantero uruguayo Danilo Peinado se mantiene en proceso de recuperación por la lesión sufrida la semana pasada durante las prácticas de los emplumados.Peinado se resintió el miércoles en el abductor derecho tras un encontronazo con un compañero y, desde entonces, se ha mantenido realizando trabajos aparte para procurar su pronta recuperación."He estado haciendo un poco de tratamiento, tratando de recuperarme lo más pronto posible. Veremos esta semana cómo me ve el médico para ver cuáles son los plazos de recuperación", explicó Peinado.El delantero charrúa aseguró que esta semana trabajará para conocer más el grado de la lesión, ya que hasta ahora únicamente ha intentado mantener fortalecida la zona afectada con trabajo físico."Todavía me quedan estos días para ir probando de a poco y ver cómo me voy sintiendo. Pero habría que ver en un par de días para ver si llego al duelo contra Firpo. Quiero recuperarme bien para no recaer, porque tengo las ganas de jugar en la próxima fecha", manifestó Peinado.El delantero emplumado ha sido uno de las piezas más habituales del técnico emplumado Jorge Casanova. Tras 11 encuentros disputados, ha jugado 10, con un saldo de tres tantos marcados.Sobre este tema, Peinado aseguró sentirse conforme, aunque aseguró que quiere destacar con más goles en la segunda vuelta."Estoy satisfecho, pero sé que puedo dar más. Si bien el equipo está en las primeras posiciones, con el potencial que tenemos, podemos dar más. Así que vamos a seguir trabajando para llegar de la mejor manera al final del campeonato", expresó Peinado.