Darwin Cerén : "Ya tengo mucha experiencia en la liga (MLS)"

Desde el 23 de julio, con el empate por 1-1 ante Los Ángeles Galaxy, Houston Dynamo, del salvadoreño Darwin Cerén, no pierde en la MLS. Desde esa fecha suman cinco juegos invictos, de la mano del entrenador estadounidense uruguayo, Tabaré Ramos.

Ese buen momento del equipo naranja se ha logrado concatenar con la continuidad que ha tenido el jugador cuscatleco, Darwin Cerén, como titular, en los últimos cuatro choques. En esas participaciones, Cerén, quien ya acumula seis años de jugar fuera de su país, se ha entendido a la mil maravillas con el hondureño Albert Elis y el colombiano Darwin Quitero. Eso le ha valido para seguir en las preferencias de Ramos para armar el equipo titular en esta competencia de la MLS.

Tras el último juego del equipo naranja, en el que se impuso por 2-1 ante Sporting Kansas, Cerén habló con Pase Filtrado y Deporte Total USA, en Houston, para enfatizar sobre la experiencia adquirida en este prolongado recorrido por la liga más importante de fútbol de Estados Unidos. Al cierre de ese partido, el cuscatleco recibió la condecoración de jugador importante.

"Creo que todo es mental. Cuando uno tiene el deseo de aportar lo más que pueda al equipo, se dan este tipo de situaciones. Me he caracterizado por ser un jugador que da todo en cada partido. Eso no quiere decir que solo voy a defender o solo voy a atacar, incluye las dos cosas. Ya no soy un niño, ya tengo mucha experiencia en la liga y muchos partidos internacionales. Siempre me he preparado para tener un partido que requiera sumar jugadores al ataque. Entreno súper bien y eso te lo hace más fácil en los partidos", dijo el mediocampista del equipo naranja.

Pese a no haber sido titular en cotejos anteriores con los naranjas, Cerén dijo que siempre estuvo listo para cuando la oportunidad llegara. En el año anterior no había tenido la continuidad que buscaba, pero ahora, en 2020, la realidad le sonríe al cuscatleco. El timonel Ramos ha puesto una generosa cuota de confianza en el seleccionado nacional.

"Esta es la oportunidad que estaba esperando, ya tenía mucho tiempo de no empezar con el equipo. Pareciera frustrante no jugar, porque siempre me he preparado para eso, pero la oportunidad ya llegó. He sabido aprovechar la oportunidad. Sigo haciendo mi trabajo con la misma alegría, con la misma intensidad. Gracias a Dios se están dando las cosas y esperamos continuar de la misma forma", aseveró el centrocampista que inició en el balompié estadounidense con Orlando City, en 2014.