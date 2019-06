Darwin Cerén: "Hay que seguir siendo un equipo compacto"

La selección nacional de El Salvador tendrá este domingo su último examen antes de Copa Oro. Será ante Japón, que hace un año estuvo en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Por eso, el jugador del Darwin Cerén Houston Dynamo de la MLS cree que este partido servirá para sacar conclusiones de cara al certamen regional. Entiende que será una prueba que dirá en qué escaño está el equipo nacional en este momento.

¿Cómo esta el grupo luego de la llegada a Japón, para el amistoso de este domingo ante los nipones?

Mentalizados en ese juego contra Japón, que es una selección más exigente, con más categoría. Ese es el tipo de partidos que te exponen para ver dónde estás fallando y a la vez te llevan de confianza. Lo que se viene haciendo con la selección es algo positivo y hay que mantener esa misma linea. Hay que seguir siendo ese equipo de tenencia de la pelota, un equipo ordenado compacto. Japón es una selección con más categoría. Es un equipo del que tenemos mucho que aprender. Es un partido en el que tenemos que dar lo máximo y darnos cuenta del nivel en que estamos. La exigencia es mayor.





¿Qué opina de la racha positiva con la selección luego de haber ganado cinco partidos al hilo?

Motivador para todos, para la selección, para la gente que sufre apoyando afuera de los estadios. Es bonito cuando la selección gana y todos nos sentimos contentos. Todos esperan que la selección siga con esa buena sensación, con esa racha de partidos con triunfo. Vamos a tratar de hacer un buen trabajo. Japón nos ayuda a prepararnos de la mejor manera. Este es uno de los mejores grupos en los que he estado, hay camaradería. Nos llevamos bien dentro y fuera de la cancha. Es importante que un grupo sea transparente , trabajando por un mismo objetivo. Eso creo que ha sido el éxito de la selección.



Para el juego contra Japón habrá un cambio de horario. ¿Cómo manejar eso para que nos los afecte al volver al habitual?

Creo que pues es un factor que está ahí. Tenemos que hacer un esfuerzo por educar el cuerpo al tiempo de dormir, descansar. Con tres días que tú llegues a un lugar, creo que debes ir acostumbrando el cuerpo. Uno tiene que ser disciplinado, respetar las horas de sueño. Hay que tratar de cumplir con buena parte del descanso, como la hora de levantarse. Va a ser nuestra primera experiencia en ese sentido con este cambio rotundo de horas. Pero si estamos mentalizados, creo que deberíamos estar bien para ese partido.



¿Se puede pensar que esta selección hay muchas voces de liderazgo?

Creo que soy de los más viejos, se puede decir, en la selección. Obviamente hay ese respeto de parte de los compañeros. A lo mejor, no es por lo viejo, sino por la forma de trabajo de uno. Trabajo duro para dar lo mejor de mí para la selección.



El primer juego de Copa Oro sera este 17 de junio, contra Curazao. ¿Cómo llegará el equipo nacional para el primer compromiso?

Es un juego importante . Sabemos que ahí inicia nuestro objetivo, ahí comienza por lo que tanto estamos trabajando duro. Nos estamos sacrificando. Es un partido en el que lo tenemos que dar todo para poderlo ganar e iniciar con pie derecho este torneo.



El segundo juego de Copa Oro, ante Jamaica, será en la cancha del estadio BBVA Compass de Houston, donde juega usted con su equipo, Dynamo. ¿Tiene algo de ventaja ese detalles?

Va a ser un partido importante. Será clave llegar con una buena mentalidad, con esa actitud que el equipo está mostrando. Creo que sin el primer juego ante Curazao nos va bien, creo que vamos a llegar motivados . Vamos a estar conscientes de que vamos por buen camino. Ojalá que podamos seguir en ese camino



¿Esperan en fase de grupos a una Jamaica diferente, comparada con la del partido de cuarta fecha de Liga de Naciones, disputado el 23 de marzo pasado en el Cuscatlán?

Sí. Va a ser un partido diferente, te soy sincero. Va a ser un juego más parejo en el sentido que nos estamos algo muy importante y nadie va a regalar nada. Creo que estamos preparados para eso. Estamos conscientes de que así va a ser. Esperar que llegue el día del juego, para disfrutarlo.



Coincide con el seleccionador nacional, Carlos de los Cobos, en cuanto a que el objetivo en esta Copa Oro es llegar a semifinales, instancia que la Azul nunca ha alcanzado?

A corto plazo, lo primero que hay que hacer es superar las etapas en las que hemos estado antes. Creo que hay un buen grupo para hacerlo. Luego es como el profesor dice, por qué no pensar en ganar la Copa Oro. Creo que tenemos un buen grupo y se están haciendo las cosas bien. Creo que vamos por buen camino y al final solo falta poner nuestro esfuerzo.



Hablemos de su equipo, el Dynamo de Hooston. ¿Cómo ve el hecho de que ya ha comenzado a tener minutos?

Para uno como jugador, siempre es importante tener actividad, especialmente cuando estás afuera. Todas las personas están pendientes de ti. Si no juegas, es típico de nosotros los salvadoreños criticando que ya vamos para afuera, de regreso para El Salvador. Pero en mi caso eso no me ha afectado. he seguido trabajando duro y al final lo minutos van llegando. Espero seguir sumando minutos. Sé que tengo mucha calidad. Soy un jugador que le puede ayudar mucho al equipo.