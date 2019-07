Darwin Cerén: "Le fallamos a la gente"

Darwin Cerén, uno de los capitanes de la selección mayor, quedó muy afectado por la eliminación de la selección mayor en fase de grupos de Copa Oro 2019. En la última fecha del grupo C, Honduras, ya eliminada, sobrepasó todas las garantías defensivas del sistema de Carlos de los Cobos y goléo a El Salvador por 4-0 y lo mandó a casa.

En una plática con EL GRÁFICO, Cerén cuenta que el yerro que propició el segundo gol de Honduras, el martes pasado, aún sigue en su cabeza. Ese recuerdo se alimentará más tomando en cuenta que en su equipo, Houston Dynamo, tiene de compañeros a los hondureños Albert Elis y Romel Quioto.

Tras ese 4-0 ante la H, el mediocampista cuscatleco ofreció disculpas en sus redes sociales y las ratificó en plática con este matutino, desde Boston. Para Cerén, no fue justo que la afición salvadoreña., que llegó desde muchos lados a Los Ángeles, recibiera este balde de agua fría, que terminó en la eliminación de la Azul en la primera ronda de Copa Oro.

¿Cómo asumen en frío esta eliminación de Copa Oro?

Tristes. Caímos 4-0 ante Honduras en la última fecha de fase de grupos. Un resultado que no nos imaginábamos. Pues al final, el fútbol es así de ingrato. Te puede puede premiar, pero también te puede dejar tragos amargos como el que pasó. Pero como dice, primero hay que jugar los partidos. Mucha gente y nosotros mismos nos dábamos en la siguiente fase, pero faltaba un partido y mientras no se juegue no puede estar nada seguro.

¿Los sorprendió, entonces, esta Honduras que ya estaba eliminada?

Más que sorprendernos, nos equivocamos nosotros cuando menos debíamos hacerlo. Honduras iba a tratar de levantar un poco la imagen por lo que habían hecho. Obviamente era un equipo que no tenía nada que perder. Por eso iban a arriesgar lo más que podían, para poder levantar la imagen de lo que habían hecho. En el primer tiempo, nosotros estuvimos atentos al trabajo. Pero en el segundo tiempo vinieron unos errores que el bajaron los ánimos al equipo, y sobre todo, nosotros ya sabíamos que Jamaica y Curazao empataron 1-1 en la previa. Eso vino a bajar un poco los ánimos del grupo.

¿A qué había salido el equipo salvadoreño ante Honduras en el primer tiempo,

que terminó 0-0?

Como todos los partidos. Habíamos salido a hacer lo mismo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Es lo que le ha dado resultado al profesor, ser un equipo ordenado en la parte defensiva. En la parte ofensiva era buscar tener un par de oportundidades en el partido y tratar de aprovecharlas. Lastimosamente, no aprovechamos las pocas que pudimos generar en el primer tiempo. Luego, en el segundo tiempo tuvimos errores que nadie los quiere cometer, pero son cosas que pasan dentro del partido y nos costaron los goles que nos dejaron fuera.

Usted ofreció disculpas desde sus redes sociales. ¿Por qué?

Creo que eso es parte de reconocer cuando uno se equivoca, parte de la vida.

Somos humanos y todos estamos expuestos a equivocarnos en algún momento, no solo en el deporte, puede ser en la vida diaria, también. Simplemente ha habido mucha tristeza. Ha sido una de las noches más amargas que me ha dejado el fútbol. Pese a que no no estábamos jugando una final. Pero para mí era importante pasar de ronda en Copa Oro, por ese cariño que la gente ha demostrado a la selección. Creo que le fallamos a la gente. Yo tuve un error clave en el segundo tiempo del partido. Fue para el segundo gol. Fue como una película. En la noche, cuando estaba en el hotel, me aparecía una y otra vez la imagen del segundo gol de Honduras. Creo que fue un poco duro. No queda más que levantarse, que ver hacia adelante. Queda pasar la página y aprender de eso.

¿De ahí viene el afán de ofrecer disculpas?

Las disculpas fueron porque la gente no se merecía este resultado (4-0 y eliminación en fase de grupos de Copa Oro) Fue injusto. Como seleccionados, ya los habíamos hablado que íbamos a enfrentar a una Honduras que venía sin ninguna perspectiva. Pero por la misma rivalidad que hay con ellos. Honduras no nos iba a regalar nada. Honduras quería manchar la fiesta de El Salvador y así fue, pero fue porque nosotros lo permitimos. Me sentía mal, terrible, porque fallamos una vez más. Entiendo el sacrificio de la gente que viaja desde muy lejos para apoyar a la seleccíon y era injusto ese resultado, que a todos nos dolió.

Y esto del fútbol es así. Imagínese que en su equipo, Houston Dynamo, tendrá

que ver a dos verdugos catrachos, Albert Elis y Rommel Quioto. La imagen del

segundo catracho seguirá en su cabeza en el retorno a su club...

Es que, la verdad, es algo difícil de olvidar, de digerir, sobre todo, por

cómo se perdió. Creo que son momentos duros. Son cosas que uno no espera.

Son cosas que se dan en el fútbol. Ojalaá tengamos revancha en un torneo

importante.



¿Cree que debemos seguir jugando a defendernos y a aprovechar las pocas que

tengamos en ataque o debemos arriesgar un poco más de cara al arco rival?

Siempre he creído que cada entrenador tiene su estilo de juego ya definido.

El profesor De los Cobos decía que cuando algo da resultado es difícil que

un entrenador lo cambie.



¿Cómo se puede ver a la selección, eliminada de Copa Oro, a las puertas de

jugar Liga de Naciones de CONCACAF ante Monserrat, República Dominicana y

Santa Lucía?

Creo que tenemos que ser concientes que en este deporte tan bello todo mundo viene creciendo. Se vienen dando pasos importantes. No podemos estar confiados con ese tipo de selecciones solo porque son islas del Caribe. En esta última Copa Oro hubo selecciones de esa zona que vinieron a dar la sorpresa , a jugar bien. Simplemente debemos estar concientes de que debemos dar más del 100 por ciento si queremos ganar, si queremos sacar adelante esata selección. Ya no es tiempo para eastarse lamentando. Es tiempo para reflexionar y tratar de hacer las cosas de manera diferente. Hay que poner un poco más de nuestra parte, de querer salir adelante. Solo así se puede sacar esto adelante. Nosotros no nos podemos quedar estancados. Tenemos que dar pasos hacia adelante.

¿Siempre dispuesto a ponerse la camisa de la selección?

Creo que es algo de lo que me siento orgulloso, poder ser tomado en cuenta por la selección. Si uno como jugador se dejara llevar por todos los comentarios que la gente hace o las críticas negativas, creo que ya no hubiera futbolistas. Es parte de la madurez de uno, aceptar. Hay que darle vuelta a la página, vienen nuevos retos, nuevos proyectos. Hay que levantarse, porque detrás de uno hay una familia.