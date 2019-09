Darwin Cerén: "Llegar y no tener los minutos esperados a cualquiera lo puede incomodar"

El mediocampista de la selección nacional de fútbol y del Houston Dynamo, Darwin Cerén, habló claro y sin complejos sobre el estado actual de la Azul y Blanco, del trabajo con Carlos de los Cobos y el éxodo de Nelson Bonilla del plantel criollo, lo cual consideró como algo "entendible".

Asimismo, se refirió a las repercusiones de la llegada de Rodolfo Zelaya al combinado nacional y también dejó una dura crítica a las condiciones del campo de entrenamiento de la FESFUT, el cual calificó de penoso.

Sobre un posible despido de De los Cobos, si no se clasifica a Hexagonal de CONCACAF, opinó que sería caer en los errores de siempre.

¿Tiene capacidad El Salvador para llegar a la Hexagonal? Se han complicado ante rivales "fáciles".

Por momentos creo que uno puede ver fácil un partido por el rival que tenés en frente pero hay que pensar que ellos también vienen trabajando, vienen mejorando cada vez y haciendo las cosas diferentes. Creo que estamos en un momento en el que tenemos que estar más unidos que nunca si queremos lograr la Hexagonal, hay un grupo que sí lo puede conseguir, pero hacen falta pequeños detalles para complementar eso, tales como un buen lugar de entrenamiento, buenas concentraciones, que son cosas principales que creo que ayudarían muchísimo a la selección.

¿Cuáles son esos aspectos que deben cambiarse para que El Salvador sea un equipo más competitivo?

Primero, creo que necesitamos un mejor lugar de entrenamiento. El campo donde entrenamos da pena, tenemos que estar conscientes que si queremos jugar a un alto rendimiento como lo requiere la competencia, tenemos que prepararnos al 100 por ciento y más y creo que llegar al campo donde entrenamos hasta da miedo entrenar, lesionarse, son cosas básicas que ayudan muchísimo como jugador a hacer las cosas bien, a trabajar diferente, con más ritmo, con más intensidad, pero son pequeños detalles que debemos mejorar.

¿Cómo evalúas el trabajo de Carlos de los Cobos? ¿Te sientes cómodo con su estilo de juego?

En la medida que todo el grupo entienda todo lo que el profesor quiere, vamos a estar bien. Yo considero que a lo mejor puedes ver que es un aspecto defensivo, pero ha dado resultado en la mayoría de partidos que el profe ha tenido y eso te da la pauta para seguir con el mismo estilo, pero lo más importante ahora es que todos nos enchufemos al 100 por ciento en la idea que el profe quiere, ejecutarla de la mejor manera, es lo más importante, y al final no va a ser una selección que se vea tan defensiva si lo hacemos al nivel que el profe quiere.

Hubo rumores de que el camerino se rompió con la llegada de Rodolfo Zelaya a la selección. ¿Puedes aclarar esa situación?

Son rumores que la prensa genera para hacer noticia. Sinceramente creo que, si hubo diferencias entre algunos jugadores con Rodolfo, es un tema que se tuvo que hablar y aclarar, pero no es en ningún momento que el grupo no haya aceptado la llegada de él, porque independientemente de quién esté en la selección, cada quien debe hacer su trabajo, independientemente de si seas amigo de él o no, están vistiendo la misma camiseta, tienen que pelear por el mismo objetivo y si cada quien piensa de esa manera, no hay ningún problema.

Yo vi un grupo unido en todo momento, que siempre estuvo tranquilo, en ningún momento vi a ningún jugador hablando a espaldas de otro, incómodo por la llegada de él y creo que él (Zelaya) ha entendido que tiene una oportunidad de oro y a lo mejor un poco de presión, porque mucha gente lo aprueba y mucha gente no, pero es una oportunidad muy valiosa para reivindicarse no solo con los jugadores, sino con la afición que siempre está señalándote las cosas buenas y las malas que tú haces.

¿Cómo evalúas la posición que tomó Nelson Bonilla de pedir que ya no se le convocara? Él venía dentro del proceso de De los Cobos.

Es, desde el punto de vista interno, los que estamos viviéndolo día a día, entendible. El hecho de viajar tantas horas para llegar y vestir los colores de la selección, que debe de tener uno ese sentimiento único para hacerlo, que llegue y no tener los minutos esperados, a cualquiera lo puede incomodar, más cuando él viene siendo el habitual en el once del profe, esa continuidad; pero creo que, al final, él también tenía sus propios objetivos que lograr en su equipo y era entendible que buscara lo mejor para él, su futuro y su familia.

Hugo Carrillo, presidente de la FESFUT, dijo que si la selección no se clasifica a la Hexagonal, el proceso de Carlos de los Cobos termina. Las cosas quedarían a medias.

Es algo que ya viene prácticamente calcado en nuestro país, en nuestra selección, en nuestro fútbol. No respetamos un proceso a largo plazo, simplemente queremos resultados a corto plazo, sin tener todas las herramientas para lograr los objetivos y cumplirlos. Creo que no es un momento para pensar 'voy a quitar al entrenador por lo que está pasando', sino que es un momento para dar las herramientas que el equipo necesita para cumplir los objetivos, pero si no lo hacemos, caemos en el mismo error de siempre: sacar un proceso, venir de la idea de un entrenador, entrar a otra, a lo mejor vienen unos compañeros, se van otros... Es un cambio que marca diferencia y que al final viene a afectar y no viene a beneficiar a nadie.