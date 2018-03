Darwin Cerén: “Un primer o segundo lugar sería aceptable para este grupo”

Lee también

El volante del Terremotos de San José, de la MLS, Darwin Cerén, será el único ausente por sanción en el juego de este viernes ante Costa Rica. Por esa razón no ha sido incluido en los ensayos de Lara, pero de cara al juego de este domingo, ante Honduras, Cerén podrá ser tomado en cuenta de nuevo.Cerén, en plática con EL GRÁFICO, habló de hacia dónde se apunta con el equipo nacional en el torneo de Copa Centroamericana."El objetivo es llegar a Copa Oro, siempre se ha logrado y no puede ser este el torneo en que no se logre. Como grupo, creo que lo tenemos claro. Luego de eso, tenemos que estar peleando entre los primeros lugares. Queremos avanzar lo más lejos posible. Un primer lugar o segundo lugar sería aceptable para este grupo".