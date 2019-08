Darwin Cerén, convocado para juegos de Liga de Naciones

Desde Houston, en plática con EL GRÁFICO, el volante salvadoreño del Houston Dynamo de la MLS, Darwin Cerén, confirmó que estará en el país desde este martes 3 de septiembre, para integrarse a los trabajos de la selección mayor, para los juegos de Liga B de Naciones de CONCACAF ante Santa Lucía, 7 de septiembre, y tres días después ante República Dominicana.

El mediocampista cree que ahora lo más importante para el equipo nacional es mantenerse en el ranking de FIFA dentro del grupo de países que jugará la hexagonal de CONCACAF, para Catar 2022.

Por ahora, el equipo nacional es sexto en CONCACAF. Deberá luchar por mantenerse ahí hasta junio de 2020, que será el momento de definir a las seis selecciones que buscarán las tres plazas de CONCACAF para Catar. En este momento tiene cerca a Panamá, que es séptimo en la región.

"Yo veo serios los dos compromisos que vienen en Liga de Naciones. Los tomamos con mucha responsabilidad. Desde ya pensamos en esos dos compromisos. Lo importante es ahora que el equipo se mantenga en el nivel en el que está ahora (sexto lugar en CONCACAF). Tomamos las cosas con seriedad", apuntó el mediocampista que milita en MLS.

De su club

Por otra parte, en este momento, Cerén espera tener más minutos en los próximo juegos con Dynamo. En charla con este medio, el mediocampista dijo que ahora debe ser paciente. "Es un poco difícil la situación. A veces juego como titular , a veces no. Quisiera jugar más, pero ahora toca ser paciente. Pero lo más importante es que siempre he estado listo, trabajando al 100 por ciento", expresó Cerén.

Para Cerén no deja de ser complicado el hecho de que a veces juega y a veces no en su club. '"Llevó seis años de jugar acá. Siento difícil, porque desde que llegué tuve la oportunidad de jugar. Ahora es mi primera vez de estar en un equipo en el que he tenido popa oportunidad. Inlcuso el año pasado estuve acá en el equipo y fui protagonista en casi todos los partidos", dijo el volante de Dynamo. Habrá que esperar si el cuscatleco tendrá minutos este sábado contra Kansas City.