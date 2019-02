Darwin Cerén deseó suerte a su hermano ante Monterrey

Después de haber logrado el boleto a cuartos de final de CONCACAF Liga de Campeones con el triunfo de 2-1 ante Guastatoya, anoche, el volante de Houston Dynamo, Darwin Cerén, deseó suerte a su hermano, Óscar, quien esta noche estará con Alianza en el juego de vuelta de octavos de final ante Monterrey, por el certamen regional.

"Yo sé que él estuvo pendiente de mi juego, anoche. Ahora me toca a mí estar desvelado, apoyarlo de corazón. Sé que es un gran jugador, que puede hacer cosas importantes para Alianza en Monterrey. Espero que él también saque un resultado positivo. En el papel, se ve difícil, porque es Monterrey y está en su casa, pero en el fútbol nada está escrito, nada es seguro. Son once contra once y tienen que entrar convencidos de que tienen la capacidad. Ya nos lo demostraron en el juego de ida, que terminó 0-0", indicó Darwin, desde Houston, en plática con EL GRÁFICO.

Óscar viajó a Monterrey este lunes con la delegación alba. El equipo reconoció ayer el estadio de los regiomontanos y esta noche se medirá ante los Rayados. Un empate de 0-0 llevará el juego hasta instancias definitivas. Pero un empate diferente al de 0-0 pondrá a los paquidermos en cuartos de final de esta competencia regional.