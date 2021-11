Darwin Cerén envió mensaje de agradecimiento al Houston Dynamo

Darwin Cerén, seleccionado salvadoreño, agradeció al Houston Dynamo por una temporada más y el mediocampista aclaró que aún tiene contrato vigente y opción con el club texano.

En su publicación, el mediocampista originario de Quezaltepeque enfatizó que fue una temporada complicada.

"Quiero dar gracias a Dios por una temporada más con un gran equipo, agradezco al cuerpo técnico la confianza, agradezco al club por tener las puertas abiertas y siempre estar pendiente de mi y mi familia, gracias a los fans por todo el apoyo (Pocos Pero Locos) gracias a los compañeros por todos los momentos que nos divertimos… Fue una temporada complicada, pero muchas veces los momentos difíciles nos preparan para grandes cosas", expuso Cerén.

Cerén suma 1,202 minutos en 25 partidos que disputó esta temporada entre titular y suplente. El salvadoreño está en las filas del club naranja desde el 2018.

"Solo aclarar que no es despedida del club, tengo contrato aún y opción con mi equipo pero fue una de las temporadas más duras que he pasado y hay que aprender a ser agradecidos en todo momento no solo cuando las cosas salen bien. Esperamos la siguiente temporada con ansias"

El Houston Dynamo no logró clasificar a la postemporada de la Major League Soccer (MLS) al finalizar último en la Conferencia Oeste con registros de 30 puntos, seis triunfos, 12 empates y 16 derrotas.