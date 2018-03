Darwin Cerén es el único que no podrá jugar ante Costa Rica

Lee también

El secretario general de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Luis Pérez Guerrero, confirmó ésta mañana que Darwin Cerén será la única baja para la azul y blanco en su debut dentro de la Copa Centroamericana, este viernes, ante Costa Rica.La semana pasada se manejó que Cerén no podría participar en el primer partido, al igual que Henry Romero, Alex Larín y Gerson Mayén, todos por sanción. Pero la UNCAF aclaró hoy que únicamente Cerén no podrá ser de la partida.Romero, Larín y Mayén, quienes recibieron la segunda tarjeta amarilla acumulada ante Canadá en el último partido de las eliminatorias mundialistas (el pasado 6 de septiembre), están habilitados para jugar ante los ticos este 13 de enero en el estadio “Rommel Fernández”.“Recibimos ayer por la tarde el comunicado oficial por parte del Secretario General de la UNCAF (el guatemalteco Mario Monterrosa) donde le informa al señor Víctor Hugo Estrada, jefe de competencias de UNCAF, que el único jugador inhabilitado por El Salvador ante Costa Rica es Darwin Cerén, por lo que el resto de jugadores que en un inicio se manejaba que no jugarían por acumulación de tarjetas están habilitados”, confirmó Pérez Guerrero.El empleado de la FESFUT afirmó también que “esta notificación ha sido ya trasladada al profesor Lara está mañana a fin que lo tome en cuenta para el juego del viernes ante Costa Rica”.