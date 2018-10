Darwin Cerén le dice adiós a la MLS 2018

El volante salvadoreño Darwin Cerén está a dos partidos para terminar su primera temporada con el Houston Dynamo, y aunque su equipo no alcanzó los playoffs, la conquista de la US Cup en septiembre garantizó su participación en la Liga de Campeones de Concacaf 2019.

En declaraciones a Deporte Total USA, el jugador nacional mencionó que "fue una temporada bastante dura, tuvimos la oportunidad (de clasificar) pero no se pudo. A lo mejor nos quedamos cortos de esfuerzo, pero el fútbol es ingrato porque tuvimos para ganar partidos y nos vimos afectados por la tecnología, toca pensar en lo que se viene".

El salvadoreño destacó el único título de la temporada, que ganó junto a su compatriota, Arturo Álvarez. "Gracias a Dios pudimos ganar la US Cup. Por lo menos viene a llenar el vacío de deuda que teníamos con el equipo y para nosotros mismos. Hay que reflexionar todo lo que se hizo mal. Este año nos dejó bonitas lecciones".

SUS ÚLTIMOS PARTIDOS DEL AÑO

Este domingo 21 del octubre, el Dynamo se despide de su público en el BBVA Compass ante el Seattle Sounders (3:00 de la tarde). Es el penúltimo partido de Liga, ya que el día 28 visitará al Galaxy de Los Ángeles, equipo donde milita el sueco Zlatan Ibrahimovic.

"La motivación siempre está al jugar un partido, porque haces lo que más te gusta y todo mundo quiere ganar. Un jugador de fútbol no puede perder la motivación si tiene un objetivo por alcanzar o si te quedaste. Tenemos una espina, pero es una linda oportunidad en casa ante un rival que siempre está metido en playoffs", apuntó Cerén.

Darwin se mostró agraedecido por el cariño que ha recibido de la comunidad latina, luego de que en enero se mudara de San José a Houston.

"Me siento agradecido por la confianza que me tuvieron los compañeros y la confianza que me brindó el profesor Wilmer Cabrera para traerme. Es una temporada donde aprendí mucho con ellos. Hicimos historia con el equipo y me llena de orgullo porque estuve aquí para conseguirlo. Somos muchos latinos acá en Houston y se acercan para pedirme una foto o autógrafo. En restaurantes latinos me reconocen, en la calle también, por eso es importante cuidar siempre la imagen", dijo Cerén.

En 2019 se vienen mayores retos. Quiere clasificar a los playoffs, ser un digno defensor de la US Cup y volver a una competencia internacional.

"Me siento contento porque aunque quedamos en deuda en playoffs hubo cosas importantes que se lograron. Esperemos que el proximo año sea diferente porque también está la competencia de Concacaf", declaró.