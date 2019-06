Darwin Cerén ofreció disculpas por la derrota en Copa Oro

Con la cabeza fría, luego de digerir la eliminación de Copa Oro, el volante de la Selección y uno de los cuatro legionarios, Darwin Cerén, compartió una nota para pedir disculpas a los aficionados.



El mensaje lo publicó en la historia de su cuenta de Instagram y luego lo posteó en Twitter.



''No hay palabras que describan lo que siento, ese sentimiento de frustración. de culpa y de vergüenza por lo que nos pasó ayer, lastimosamente cuando menos nos teníamos que equivocar nos equivocamos. Quiero agradecerle a toda nuestra linda gente que estuvo ahí apoyando, mil disculpas por este tropiezo, ustedes son los que menos se lo merecían. No tengo cara para agradecerles todo ese soporte que nos dan, no cabe duda que son los mejores...'', escribió Cerén.



Cerén optó por compartir sus opiniones en redes sociales como acostumbra a hacerlo.

Solo queda pedir disculpas por este tropiezo, mi gente muy orgulloso de uds son los mejores ��. Gracias por tanto pic.twitter.com/nC9MIi19Nz — DarwinCerén17 (@CerenDarwin) 26 de junio de 2019