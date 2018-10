Darwin Cerén: “por falta de goles nos podemos quedar sin Copa Oro”

El 16 de noviembre la selección mayor salvadoreña jugará su tercer partido en la Liga de Naciones de CONCACAF contra Bermuda. Ese será el último de sanción para el volante cuscatleco Darwin Cerén, del Houston Dynamo de MLS.

En Copa Oro de 2017, en un juego contra Estados Unidos, CONCACAF le aplicó tres partidos de castigo por conducta antideportiva. El cuscatleco cuenta los días para volver a ponerse la azul y blanco.

Recordá la razón por la que sancionaron a Darwin Cerén

Por eso habló con EL GRÁFICO sobre su inminente regreso a la selección y su cierre de temporada con el Houston Dynamo de la MLS.

¿Cómo fue este torneo de MLS para usted?

Creo que es un torneo que me deja muchas cosas positivas. En lo personal logré un campeonato que vale mucho para mí. El hecho de ganar la US Open Cup es algo histórico para el equipo y gracias a Dios tuve la oportunidad de ser parte de eso. Contento por eso y por la confianza mostrada por el equipo y compañeros.

Sabíamos que ganar este torneo nos genera la oportunidad de jugar el torneo de CONCACAF, pero lo más importante para nosotros fue hacer historia con el equipo, que nunca había llegado a una final de Copa. Llegamos a la final y la ganamos, que es lo más importante. Entramos en la historia del equipo.

¿Qué le faltó al Houston Dynamo, a su juicio, para poder acceder a postemporada?

Creo que nos faltó un poco más de solidez en la parte defensiva. Creo que en esa parte es donde quedamos en deuda. A la hora de defendernos el equipo contrario encontraba fácilmente los espacios para poder marcar. Nosotros tuvimos una buena cantidad de goles a favor, pero de nada servía anotar si en la parte defensiva estábamos mal. No hicimos el trabajo como a lo mejor debimos haberlo hecho. Recibimos goles que hicieron que empatáramos y perdiéramos. La otra cosa que afectó al equipo fue la tecnología. Hubo juegos en la que la tecnología nos afectó mucho.

¿Se refiere al VAR (Videoarbitraje)?

Exacto. Hubo juegos en los que el VAR nos sentenció y creo que fue injustamente.

¿Lo que viene para usted en MLS es seguir en las filas de Dynamo?

Gracias a Dios tengo contrato con el equipo, pero acá en la MLS, en cierto sentido, es impredescible. Cuando salí de Orlando tenía contrato y salí del equipo. Pero creo que he hecho bien las cosas. He jugado la mayoría de partidos. Espero seguir un año más con el equipo. Esperemos que para el futuro vengan cosas buenas como hasta ahora.

¿Se siente cómodo en Houston?

Me siento como en casa. Hay muchos salvadoreños acá y mucha comida salvadoreña. Eso lo hace cómodo. También en el equipo me siento bien, por la confianza que me tienen. Creo que eso ha sido fundamental.

Ahora que juegan juntos con Arturo Álvarez, ¿esa amistad se volvió más sólida?

Siempre hemos sido amigos. Pero ahora jugar en el mismo equipo vino a fortalecer más esa amistad. Es un profesional. Da mucho gusto compartir camerino con él.

Desde Houston, también ha tenido tiempo para seguir de cerca lo que ha hecho su hermano, Óscar, con Alianza...

Siempre pasamos pendiente de lo que él hace, de cómo le va en sus partidos, de cómo está jugando. Está pasando un momento muy bueno, está haciendo bien las cosas. Sé el tipo de jugador que es él, tiene hambre de triunfo. Está en un equipo grande y tiene el privilegio de estar en la selección. Ojalá le salga una oportunidad para jugar afuera, porque tiene demasiada calidad para jugar afuera.

Hablemos de selección. ¿Cómo vio al equipo nacional ante Montserrat y Barbados, por Liga de Naciones de CONCACAF?

Bien. Pero estamos careciendo siempre del gol. Creamos demasiadas oportunidades que no pudimos concretar. En esta Liga de Naciones de CONCACAF hay que marcar goles, así como otras selecciones lo están haciendo. Hemos tenido demasiado fútbol y control, pero no gol. Ahí es donde debemos mejorar. Debemos tener conciencia de que somos un buen equipo. Generamos muchas llegadas, pero no las logramos concretar. Al final por goles nos podríamos quedar sin Copa Oro. Hay que pensar un poco más en eso. Ser un equipo que anote muchos goles lleva trabajo, no es algo que se consigue de la noche a la mañana. Ojalá que podamos estar en Copa Oro.

¿Le han comunicado de manera oficial de parte de la FESFUT si estos dos juegos en los que no fue convocado cuentan para su sanción de tres partidos?

No he recibido carta alguna de la FESFUT, pero estoy pendiente. Sé que los juegos se deben pagar en encuentros oficiales. Ya pagué dos, contra Montserrat y Barbados. Contra Bermuda (16 de noviembre) será el último. Luego esperaré tener la oportunidad para poder estar ahí de nuevo con los compañeros. Siempre me he sentido orgulloso de formar parte de la selección.