Darwin Cerén seguirá por un año más en la MLS

Desde noviembre pasado, tras entrar en periodo de vacaciones, el volante salvadoreño de selección mayor, Darwin Cerén Delgado, quedó a la espera de cómo se definiría su futuro en la MLS, en específico con el Houston Dynamo.

Pero en la noche de este miércoles, el mediocampista salvadoreño confirmó a EL GRÁFICO que seguirá por un año más en las filas del Dynamo, equipo en el que milita desde 2018.

Será la tercera temporada de Cerén con el plantel naranja. Será pupilo del timonel uruguayo estadounidense Tabaré Ramos, quien fue confirmado como nuevo técnico del club texano desde octubre pasado.

"Tengo un año garantizado con el equipo, que sería 2020. Si juego el 50 por ciento de los partidos de esta temporada se garantiza el 2021 y luego, dependerá de lo que haga en el 2021 para garantizar el 2022", explicó Cerén en charla exclusiva con EL GRÁFICO.

Por otra parte, el mediocampista dijo que se siente cómodo en Houston. "Me siento bien ahí. No me quería andar moviendo con mi familia. Estoy contento de haber llegado a un acuerdo con Dynamo", dijo el jugador salvadoreño.

Luego, en plática con este medio Cerén dio su punto de vista sobre la llegada de Ramos, mundialista en Italia 1990 con Estados Unidos, al banquillo del Dynamo desde 2020. Anteriormente, el charrúa había dirigido a selecciones juveniles estadounidenses.

"(Ramos) es un técnico que conoce bien la liga , conoce bien a los jugadores. Tenemos un equipo con muy buenos jugadores. A lo mejor se necesitaba trabajar un poco más en pequeños detalles, para reafirmar lo fuerte del equipo. El profesor Ramos tiene las características para hacerlo", apuntó el mediocampista, que ahora está de vacaciones en el país.