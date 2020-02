Darwin Cerén y Andrés Flores arrancan temporada en la MLS

El torneo 2020 de la MLS comienza desde este sábado con el juego entre Houston Dynamo, del savadoreño Darwin Cerén, y Los Ángeles Galaxy, del mexicano Javier "Chicharito" Hernández. Este choque se disputará en la cancha del estadio BBVA Comppas, de Houston.

Cerén dijo este viernes en charla con EL GRÁFICO que ha sido incluido en la nómina del timonel Tabaré Ramos para el primer juego de la temporada 2020.

"Por mi parte, contento por iniciar una temporada más con el equipo. Me motiva que el primer juego es contra un rival de mucha trayectoria en la liga", dijo Cerén en plática con este medio.

Cerén renovó contrato con el equipo naranja, que ahora será dirigido por el uruguayo estadounidense, Tab Ramos, quien dio el visto bueno para la continuidad del salvadoreño. "Tengo un año garantizado con el equipo. Si juego el 50 por ciento de los partidos de esta temporada se garantiza el 2021. Me siento bien acá, no me quería andar moviendo con mi familia", dijo el mediocampista cuscatleco.

Por su parte, "Chicharito" llega al Galaxy como uno de los flamantes fichajes para esta temporada, luego de una largo paso por el balompié europeo, en el que fichó con Real Madrid en 2014-2015. El delantero azteca adelantó que va al fútbol de la MLS para iniciar su retiro del balompié profesional.

"Ruso", un día después

Andrés Flores, el otro volante salvadoreño que jugará en la MLS, debutará este domingo con su equipo, Timbers Portland, ante el Minnesota United. Flores tuvo el apoyo del timonel venezolano, Giovanni Savarese, para seguir jugando en ese plantel.

Pero fue hasta inicios de enero pasado, tiempo en el que llegó al país, para trabajar con la selección mayor, de cara al juego de entreno contra Islandia, el 19 de enero, cuando Flores confirmó que iba a seguir en las filas de Timbers, pese a que tuvo poca participación con ese club en la temporada pasada y fue colocado en el Draft de la MLS para 2020.

"Tengo contrato por un año con Timbers aún. Es importante para mí seguir en este equipo. Me siento bien en Portland, porque su gente me ha hecho sentir como en casa. Esperemos que este año sea bueno", dijo el mediocampista.

Flores juega fuera del país desde 2015, cuando fichó para Cosmos, de Nueva York. Desde cultivó una amistad con Savarese, quien sigue al frente de Timbers.