Dautt y Almeida retornaron a México

Los futbolistas mexicanos Jesús Alejandro Dautt, portero titular de Santa Tecla FC y Joel Ignacio Almeida, ex portero de El Vencedor de Santa Elena, viajaron el pasado 1 de agosto hacia tierra mexicana gracias a un vuelo humanitario gestionado por el gobierno azteca a través del consulado y la embajada de México en nuestro país.

Ambos jugadores decidieron viajar para reunirse con sus familiares quienes ya tenían varios meses de no visitarlos por el tema de la pandemia del COVID-19.

"Hace 15 días llegué a Sinaloa para ver a mi familia, lo hablé con el equipo y como quedaba cierto tiempo de descanso para iniciar la pretemporada me dijeron que tenía autorización para que viajara a México a ver a mi familia ya que ellos como dirigentes estarán solicitando un permiso especial a las autoridades para poder ingresar al país el próximo mes", aseguró el guardameta nacido hace 30 años en Los Mochis, Sinaloa.

Dautt explicó que cuando supo de la oportunidad de viajar a México a fin de lograr reunirse con su familia luego de pasar momentos difíciles a raíz del fallecimiento de su hermana mayor el mes pasado por el tema de la pandemia no dudó en tomar la decisión y trasladarlo a la dirigencia verdiazul para obtener el aval.

"La verdad ha sido una sorpresa y una alegría que mis padres han tenido por mi llegada, mi mamá supo de mi regreso el mismo día que llegué a México el pasado sábado 1. Ese día llegamos al DF y llegué a Sinaloa el domingo 16 en la madrugada, llegué a las 6 de la mañana para hacerme de un sólo las pruebas del COVID-19 y gracias a Dios resultó negativo", aseguró el ex portero de Rayados.

El guardameta de los pericos confirmó que su retorno lo tiene previsto para la segunda semana de septiembre pero lo podría modificar si las condiciones de retornar al país toma otro rumbo a partir del próximo 24 de agosto.

"Tengo el regreso para el 9 de septiembre por vía terrestre para incorporarme al equipo, si al final hay un cambio en cuanto a la apertura del aeropuerto me saldrá más fácil retornar", confesó el futbolista quien ha decidido en su corta estancia en México en apoyar el emprendimiento de su hermana.

"La empresa familiar es de entrega de paquetes, encomiendas, adornos florales en todo la población de Guasave en Sinaloa, el negocio es de Carol, mi hermana menor y me he estado encargando en dejar todos los paquetes y encomiendas, por eso casi no paso en casa porque ando manejando en dejar los encargos", afirmó.

ALMEIDA, SIN DEFINIR

Por su parte Joel Almeida, el guardameta nacido en Durango, aseguró que su futuro para retornar al país a fin de encontrar algún equipo que le abra las puertas se ha tornado difícil pero que aún no descarta la posibilidad de regresar al país.

"El primer día de este mes regresé a México, estoy ahora en Durango, en la casa de mis padres ya que mi hija y mi señora deben retornar en un mes hacia Los Ángeles (California) y por la duda que se tenía sobre el tema de las apertura del aeropuerto en El Salvador decidimos viajar", explicó el ex portero de Santa Tecla y El Vencedor de Santa Elena en el torneo anterior.

El futbolista que cumplió 29 años el pasado mes de enero explicó que por ahora no ha recibido una oferta formal de algún equipo en El Salvador y que podría buscar la oportunidad de retornar al fútbol azteca si las puertas en la liga nacional se cierran de manera definitiva.

"Lastimosamente ningún dirigente nos pudo contactar, sabemos que la situación que se vive es complicado, los jugadores estamos desprotegidos, por eso tuve que hacer muchos movimientos, ir al consulado para el tema del vuelo humanitario, nos venimos con Alejandro (Dautt) y (Marcos) Granados por la misma situación de la pandemia y por el tema de tener una incertidumbre de no saber cuándo se iniciará el torneo", destacó el futbolista quien recibió solamente una oferta informal para unirse al proyecto de Atlético Marte en su retorno a la primera división pero que en ningún momento dejará de esperar alguna oferta para retornar al país.

"No cierro las puertas de retornar a El Salvador a futuro porque aún no decidimos si vamos a regresar o no ya que trabajo es trabajo y si hay una oportunidad de seguir en el fútbol de El Salvador no dudare en regresar."