David Díaz está cerca de lograr una marca centenaria

El delantero nacional David Díaz, jugador del Águila en el Apertura 2018, está a punto de alcanzar su partido 100 en primera división, toda vez que sume minutos este domingo, ante Audaz, por la jornada seis del campeonato nacional.

Díaz debutó en liga mayor precisamente ante el Águila, un 9 de febrero de 2013, cuando defendía la camiseta de los albos del Alianza. Lo hizo en el estadio Juan Francisco Barraza (victoria blanca por 1-0), mismo escenario deportivo donde este domingo podría arribar a esa cifra centenaria en su carrera profesional.

“La verdad desconocía ese dato. Ha costado llegar hasta esa cifra, pero estoy contento de saber que cinco años después de mi debut alcanzaré los 100 partidos en primera división. Es una bendición de Dios poder estar a punto de lograrlo”, admitió Díaz sorprendido por la noticia de su primer centenario en liga mayor.

“Recuerdo bien ese día que debuté ante Águila en el Barraza. Recuerdo que al final del partido que ganamos salí con lágrimas de la cancha de la emoción, agradezco siempre a Ramiro (Cepeda) el haberme dado la oportunidad de cumplir mi sueño de poder jugar en liga mayor”, destacó.

POCOS MINUTOS EN ÁGUILA

El atacante nacido hace 26 años en Soyapango arribó al nido aguilucho para esta temporada procedente del Alianza donde ha realizado la mayor parte de su carrera.

También militó en el UES, en el Apertura 2016, con gran suceso y donde estableció además su mejor cosecha de goles en liga mayor con 10 tantos.

Pero en Águila apenas ha jugado 95 minutos en tres partidos y solamente ante Limeño apareció de titular.

“Vamos poco a poco sumando minutos en Águila. Lamentando aún que no me he reencontrado con el gol. Para uno de delantero eso es importante para ganar confianza, es por demás que uno no sienta ansiedad por lograr anotar y más en Águila, pero tengo paciencia, debo sumar minutos para lograr eso”, acotó.