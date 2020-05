David Faitelson: “A El Salvador no regreso, los aficionados al fútbol se vuelven tontitos por el juego”

El periódico deportivo Diez de Honduras conversó este viernes a través de la red social Instagram con el reconocido periodista mexicano David Faitelson y en plena tertulia sobre temas del fútbol de la CONCACAF, el comunicador aseveró que “a El Salvador no regreso, los aficionados al fútbol se vuelven tontitos”.

Dijo que al país catracho sí volvería, pero que no pasaría por suelo cuscatleco “a Honduras sí voy, a El Salvador no voy, están locos, por Dios, se vuelven este… los aficionados al fútbol, se vuelven tontitos por el juego, se ciegan”.

Faitelson tomó como antecedente la presión que la afición del Alianza metió al Tigres de México, en la serie de los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones 2020, disputado febrero pasado “lo vimos en la CONCACAF cuando perdió el Tigres, comenzaban a tejer historias que esto y que lo otro; no, por favor, lo que creo es que deben de entender que hablamos de fútbol, nada más y que no involucramos otro tipo de cuestión, de ninguna manera, pero en El Salvador se han puesto muy violentos; se vive en Centroamérica, sobretodo, en El Salvador”.

“El Salvador es un lugar donde me cuesta trabajo ir a un partido de fútbol, verlo y trabajar”, añadió.

Ante la pregunta si el país es el lugar más incómodo que en su carrera ha visitado, manifestó que “sí, en El Salvador he sentido más temor que en otros lugares, recuerdo... que no puede ser que un comentario futbolístico lleve a las personas a tirarte piedras, botellas, a escupirte en la cara, amenazarte, creo que no, es una falta de respeto”.

“Es un partido de fútbol, yo puedo decir que ‘la selección de El Salvador es una porquería’, no le falto el respeto a los salvadoreños”, manifestó y añadió que “no estoy tan seguro que en El Salvador exista autocrítica, porque el que habla mal de la selección salvadoreña es enemiga del país, ¿por qué?”, concluyó.