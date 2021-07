David Faitelson: “Espero que El Salvador saque lo mejor de México”

El periodista mexicano de la cadena ESPN, David Faitelson, habló este viernes con los panelistas salvadoreños del programa radial El Güiri Güiri Al Aire acerca del duelo de Copa Oro entre El Salvador y México.

Faitelson comenzó la conversación con los periodistas de El Gráfico analizando el nivel actual del equipo mexicano en la Copa Oro tras los primeros dos partidos ante Trinidad y Guatemala donde empató el primero y obtuvo los tres puntos en el segundo encuentro.

“Tenemos un duelo futbolístico interesante el domingo. Es la Copa Oro, yo creo que cada selección tiene parámetros diferentes para afrontar un torneo. Yo he insistido que a México no le sirve de nada jugar la Copa Oro pero bueno entiendo que el proceso para El Salvador es bueno, ha ganado sus dos partidos de la fase de grupos y se ha clasificado para la octagonal final de CONCACAF”, expuso David.

Cabe destacar que el periodista también valoró el trabajo que está haciendo la selección salvadoreña y lo que puede ocasionar a los aztecas: “Yo quiero que El Salvador saque lo mejor de México. Siento que tienen un plan de trabajo y que pueden presionar a México”.

Hay que mencionar que el partido entre El Salvador y México está previsto a jugarse en el Cotton Bowl de Dallas a las 8 de la noche. En cuanto a ese detalle, el periodista deportivo comentó acerca de la importancia de jugar en Estados Unidos y no en otra sede.

“Si el partido del domingo fuese en el Cuscatlán, habría preocupación pero el partido es en Dallas y en condiciones normales México tiene que ganar no sé si fácilmente pero tiene que ganar”, opinó el presentador de ‘Fútbol Picante’.

Hay que remarcar que el cuadro azteca ya perdió un torneo regional en la Nations League cuando cayó 3 a 2 en la final del certamen ante Estados Unidos.

“México está rindiendo por debajo de su nivel en todo el verano. Es cierto que fue mejor que EE.UU en la final de la Nations League pero también es verdad que México perdió y lo que cuentan acá son los resultados entre los dos países aparentemente más poderosos de la CONCACAF”, comunicó Faitelson.

Para el panelista de ‘Fútbol Picante’, el rendimiento del ‘Tri’ no es el único problema que hay en la actualidad de la selección mexicana.

“México no está bien, hay un tema de lío en cuestión futbolística que el ‘Tata’ Martino no ha podido corregir, hay una polémica envuelta en la convocatoria de Rogelio Funes Mori, el jugador argentino naturalizado mexicano. También hay polémica por la no convocatoria de Chicharito Hernández”, remarcó el presentador de televisión.

Ya para finalizar, David Faileson comentó acerca de la presión que tiene el cuadro norteamericano en el torneo de CONCACAF y qué calificación tendría el ‘Tri’ si no se consigue el triunfo, tanto el domingo ante El Salvador, como la obtención de la Copa Oro.

“El problema es que el futbolista mexicano baja su rendimiento ante el nivel que tiene la Copa Oro, se siente superior, se siente favorito. Más que un juego de México contra Guatemala, Trinidad o El Salvador es un partido de México contra México. México tiene poco que ganar. ¿Qué pasa si gana la Copa Oro? Nada y ¿Qué pasa si la pierde? Sería un fracaso. Si México no le gana a El Salvador el domingo y no gana la Copa Oro, es un fracaso total porque se supone que está por encima de estas selecciones”, respondió el periodista.