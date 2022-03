David Faitelson: "México no va golear a El Salvador"

David Faitelson de la cadena estadounidense ESPN estuvo en el Güiri Güiri al Aire de El Gráfico para hablar sobre el partido entre México y El Salvador. Además también charló sobre la actualidad de la CONCACAF.

"México no juega bien al fútbol, la eliminatoria de CONCACAF no es muy complicada, si analizamos históricamente, hoy la selección mexicana no es amplia favorita ni va golear a El Salvador, será un partido más cerrado, los equipos se han acercado", dijo Faitelson al respecto del encuentro ante El Salvador y del malestar de la selección en México.

"Es una generación que sí tiene talento, hay que reconocerlo, talento hay, pero no tenemos la misma cantidad de futbolistas en Europa en comparación a otros países del continente", resumió Faitelson sobre el nivel del fútbol emxicano en la actualidad.

"Gerardo Martino perdió el rumbo, él lo reconoció y espero que él nos demuestre que no es un entrenador rígido, es tiempo de probar, tiene jugadores para probar, ha sido muy rígido", destacó el carismático periodista azteca sobre lo que espera de México ante El Salvador.

Los panelistas le consultaron sobre sus respuestas en redes sociales sobre lo que hará México en el Mundial de Catar.

"Lo de México no se puede definir hasta donde llega en un Mundial, México no será campeón del mundo, puedes medir a México en cómo le compite a un gigante del mundo", acotó.

Faitelson reconoció que México ya no es el gigante del área y que el ascenso de Canadá a ese sitial es una realidad.

"Yo creo que no es un accidente, Canadá es una potencia en otros deportes, hoy han asegurado que irán a dos mundiales seguidos. Yo creo que Canadá tiene la estructura, tiene a los futbolistas, el entrenador ha hecho un gran trabajo", replicó.



CRÍTICA ABIERTA

El periodista mexicano afirmó además que “Canadá es la gran noticia de la CONCACAF y qué bueno, no tiene carencia en su sistema deportivo, confío más, veo mejor posicionado a Canadá que a equipos como El Salvador, Costa Rica, Honduras o Panamá en el área”, resaltó.

Faitelson negó que México deba celebrar algo si alcanza al menos el punto que le falta para clasificarse a Catar 2022.

“Por la forma en que ha jugado México, vuelvo a lo mismo, hasta en la eliminatoria del 2013 donde México hizo todo para no ir al Mundial, terminó yendo. Sería algo inmaduro que se fuera a celebrar la clasificación al Mundial después del partido contra El Salvador", refutó.

Sobre el futuro de la Selecta, David mostró confianza en que logre retornar a su nivel.

“Espero a El Salvador con calidad, con idea futbolística, creo que el trabajo de esta selección va enfocado al 2026. Ahí es donde quiero ver a El Salvador de regreso a un Mundial”, vaticinó.

También se charló con el ex mundialista de Costa Rica, Hernán Medford, ahora en su rol de técnico, quien analizó el repunte de su país en la octagonal y que podría disputar al menos la Repesca Intercontinental.

"Hubo conciencia, a todos nos conviene que Costa Rica vaya al Mundial. Se hizo conciencia jugadores, prensa y afición y se unieron”, aseguró.

Sobre el estatus del fútbol tico en la CONCACAF, Medford afirmó que “Costa Rica en la historia ya con cinco mundiales es de respeto, Panamá cayó totalmente y Costa Rica subió de nivel en el momento indicado. Vemos al equipo como Canadá que es el equipo con más crecimiento", resaltó.

Sobre la labor del colombiano Luis Suárez y su alcance con cierta fortuna en el banquillo tico, Hernán aclaró que “creo que fortuna en el fútbol casi no hay, aquí en Costa Rica se tuvo que cambiar el chip de todos en que se tenía que mejorar”, acotó.