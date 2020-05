David Faitelson: "Volvería a El Salvador encantado de la vida" (+Audio)

David Faitelson, periodista deportivo de la cadena ESPN, sostuvo un enlace telefónico con los panelistas del Güiri Güiri al Aire para aclarar sus declaraciones en un periódico hondureño que generaron polémica en El Salvador.

"A El Salvador no vuelvo, los aficionados por el fútbol se vuelven tontitos por un juego", esas fueron las palabras que generaron controversia y que también fue el tema de discusión junto a Cristian Villalta, Rodrigo Arias, Graciela Aguilar y Marcelo BetEn su charla con la mesa más redonda, el periodista mexicano aclaró que sí volverá a El Salvador, pero no para un partido de fútbol. También explicó el por qué utilizó el término "tontito".

Así fue la charla entre David Faitelson y el staff del Güiri Güiri.

Cristian Villalta: ¿Cree usted que se exagera de repente cada vez que usted opina sobre el fútbol de nuestro país?

David Faitelson: Sí, lo he entendido justamente así. Si lo que yo le dije a los colegas hondureños ofendió a alguien, ofrezco una disculpa, ahorita los ánimos no están para que generemos más problemas. Utilicé el término "tontitos" para algunos aficionados y tontitos hay en muchos lados del mundo, también hay en México, en Estados Unidos y en Honduras... Me refiero a gente que no entiende que el fútbol es una pasión pero no puedes desbordarte a tal modo que de pronto declarar a una persona enemiga, amenazarte de muerte por un tema futbolístico, por un punto de vista de una selección de fútbol; y sí dije que a El Salvador no volvía, fue una tontería, yo volvería a El Salvador encantado de la vida y en cualquier momento, no volvería para un partido de fútbol, volvería a visitar un país bello y con gente buena y sin ningún problema. Si alguno de los colegas, entre comillas periodistas, dice que se me tiene que prohibir entrar al país, eso me parece medio tontito porque la palabra tontito me parece corta.

Cristian Villalta: David, yo lo que quiero es que el público entienda de boca tuya que muchas veces en esta profesión cabe la teatralidad un poco, que somos personas pero algunos tienen cierto talento para la provocación entran en la clave no de la persona, sino de un personaje, creo que eso también es parte del espectáculo del periodismo deportivo, ¿o no?

David Faitelson: Estoy de acuerdo contigo Cristian, lo has recibido perfectamente bien, lo que a mí me sigue impresionando y he tenido que luchar mucho contra eso es que, desde el momento en que yo trabajo para una cadena como ESPN, que tiene la proyección y la profundidad y que me permite llegar a muchos rincones de nuestro continente y en especial a Centroamérica... Lo que yo he notado es que en Centroamérica, mis comentarios desatan odio, si lo llevamos a un tema de decir "no lo vamos a dejar a entrar, es una mala persona, es el enemigo número uno del país", ¡no lo soy!, a lo mejor me sentiría muy honrado que dijeran que soy el enemigo número uno del fútbol salvadoreño, pero no de El Salvador. De pronto, se imaginan cuando llegué al aeropuerto de El Salvador y me digan "usted señor David Faitelson no puede entrar a El Salvador".

Hace años me pasó un caso, jugó Estados Unidos y Guatemala y ganó el equipo de Guatemala, entonces saqué un tuit donde decía que Estados Unidos había perdido ante un don nadie, luego el presidente de Guatemala envió una carta a la cadena ESPN para pedir que me despidieran, con todo respeto, los presidentes tienen cuestiones más importantes que estarse preocupando por un comentarista. Lo que quiero decir es que la afición de Guatemala, que a Estados Unidos le ganó un don nadie en el mundo del fútbol y que su presidente, que tiene muchos problemas como lo tenemos en México, con mucha gente segregada, que necesita atención, ¿crees que un presidente de un país tiene que estar preocupado, malgastar algunos minutos de su valioso tiempo para enviar una carta para pedir la salida de un comentarista de una televisora?, ¡por Dios!, lo que quiero decir es que no entiendo muchas veces como se entiende el fútbol en Centroamérica, si lo quieren tomar como crítica, está bien, pero no tiene nada que ver con el país, tiene que ver con un deporte tan trivial, un pasatiempo, algo tan simple como el fútbol.

Marcelo Betancourt: David, quiero pedir tu opinión, ¿Crees que el periodismo deportivo tiene algún tipo de responsabilidad sobre la violencia que de alguna manera se puede generar de los aficionados?

David Faitelson: Yo tengo la conciencia libre en ese sentido, no hago periodismo para generar violencia en los estadios, no conozco tanto la realidad de El Salvador, de Honduras o de Costa Rica, pero la violencia que se da en las tribunas de México, que hemos tenido episodios muy graves y se han ido sensibilizando cada vez más...En México el periodista deportivo no tiene esa implicación. Me acuerdo de un periodista deportivo, Roberto Hernández que en paz descanse que un día dijo "el árbitro está acuchillando a nuestro equipo, los Tigres, lo que hay que hacer es en este momento es sacar las baterías del radio y tirárselas a la cabeza", eso es incitar a la violencia, pero decir que tal equipo de fútbol juega mal, que no tiene nivel o que no ha crecido, no es para mí violencia, no genera ese tipo de extremos en una tribuna de fútbol, en El Salvador, yo no fui la última vez, pero me han dicho colegas que regresaron a México que me acusaron a mí que la había pasado mal y yo ¿qué culpa tengo?

Rodrigo Arias: David, tú que has tenido muchas polémicas a lo largo de tu carrera, ¿alguna vez te has tomado alguna de estas polémicas a nivel personal o has estado cerca de hacerlo?

David Faitelson: A veces te presiona un poco la pasión y lo quieres llevar a algo personal, pero no debe ser nada personal, de ninguna manera, lo de Cauhtémoc Blanco, que fue algo que marcó mi carrera y me sigue marcando porque en las redes sociales la gente cree que yo me enojo porque me mencionan lo de Cuauhtémoc Blanco, pero si a mí me dicen que haga una lista sobre los futbolistas más nobles, con corazón del fútbol mexicano, Cauhtémoc Blanco estaría entre los mejores cinco, así nada más, para que vean que él no es mi enemigo, un tipo que es capaz de quitarse la camiseta y dártela, un chico de barrio, que no esconde nada.

Yo le dije a Cuauhtémoc: ¿no entendías los papeles que estábamos jugando? Yo era el periodista que reflejaba la corriente del antiamericanismo y tú eras el jugador del América que reflejaba otro tipo de cuestiones, y ambos éramos corrientes que halábamos para distintos lados, a veces cuesta entenderlo, pero para mí eso es la pasión, como lo he dicho una y otra vez, a veces esa pasión llega a personas que no tienen la capacidad, la educación para entenderlo así y lo llevan a un escenario de violencia, a eso me refiero con los tontitos. Podemos ser cualquier cosa, menos tontitos, tenemos que ser inteligentes, tenemos que hacer entender a la gente que el fútbol, por más que un comentarista sea un irresponsable, una mala persona, un provocador, por más que sea eso, nosotros tenemos que tener la educación para entender que es su punto de vista y lo dio y que bueno que lo dio, y el día en que venga a cubrir un partido, lo tenemos que recibir con respeto, como el respeto que le tienen que tener a cualquier otra persona, no por hablar mal de la selección de El Salvador soy un enemigo de El Salvador.

Graciela Aguilar: David, usted que dice que es férreo defensor de su opinión, ¿alguna vez se ha topado que esa confrontación que usted tiene se le haya cerrado la puerta para hacer bien su trabajo?

David Faitelson: Es una buena pregunta, pero el problema es que hay periodistas que hacen periodismo rosa, periodismo de relaciones públicas y lo vemos en las redes sociales, el periodista que está pendiente del cumpleaños del jugador y le manda abrazos, besos, calificaciones, el periodista que no quiere ensuciarse los pantalones, el periodista que quiere cruzar el pantano pero con los pantaloncitos bien limpios, eso para mí no existe, realmente podemos equivocarnos, y podemos estar bien. Yo he pedido disculpas, cada vez que yo voy al frente me topo y digo "David, cometiste una tontería, no valoraste bien las cosas, te cegaste y te fuiste por otro lado", bueno cometí un error y eso se puede decir, se puede aceptar, no pasa absolutamente nada y para responder tu pregunta, lo más difícil del asunto es tener una relación en el medio y tener acceso a noticias y al mismo tiempo ser un periodista crítico, no es fácil llevar las dos cosas, a veces se puede contaminar el hecho de que se tiene la referencia de que un entrenador de fútbol y como te da entrevista y te habla bien, te sientes obligado a no criticarlo y a quedar bien, entonces te contaminas y pierdes la condición de un periodista, es muy difícil. En México hay un dicho: Yo prefiero que digan, hay va ese hijo de la fregada a que diga, mirá ese pobre tontito.