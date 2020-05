David Flores, ex jugador del Sonsonate: “Pido un oportunidad para aplicar a una plaza fija de profesor”

El futbolista y árbitro David Flores tomó la decisión de vender pan durante la cuarentena domiciliar decretada en el país ante la amenaza del coronavirus, para generar ingresos económicos y llevar el sustento diario a su familia. En San Julián, Sonsonate, es frecuente verlo desde muy temprano por las mañana manejando una motocicleta y distribuyendo pan francés entre los vecinos.

Hace más de un año, le chocaron su motocicleta, se la repararon, pero a los días se la robaron. En la actualidad, trabaja para conseguir un medio de transporte y seguir con la venta de pan, al momento, consiguió una motocicleta y la única responsabilidad es ponerle gasolina para su uso diario.

Pero su principal preocupación es encontrar un trabajo fijo. Mientras jugaba en la segunda división, cursó la carrera de profesorado en educación básica, pero desde que se graduó en el año 2014, solo cubrió tres interinatos (trabajo temporal) y horas clases en algunos colegios.

Por eso, afectado directamente por la cuarentena, su llamado es en la búsqueda de ayuda para entrar en el proceso por una plaza de docente “no pido dinero, ni víveres, lo que más quiero es ver la manera que el presidente de la República, Nayib Bukele o la ministra de educación (Carla Varela) tomen en cuenta mi caso, buscar (necesito) un interinato, una plaza o que me evalúen, que me entrevisten, que me dejen presentar mi currículo”.

Flores comenzó en el fútbol profesional en el año 2006 en la tercera división, dio el salto a la segunda división en el año 2013 para jugar con el Sonsonate, Leones de Occidente, Once Municipal, Brujos Mario Calvo. Con el equipo cocotero jugó en la liga mayor del año 2015 al 2016.

DURO TRABAJO

Las labores las inicia a las 5:00 am “preparo el pan y salgo a la venta en mi primera jornada, regreso a las 8: 00 am (de vender), a la 1:00 pm estoy de regreso preparando el pan para salir a las 2:30 pm y termino a las 5:00 pm. Algo se gana en esto… cuando llegó la pandemia pensé ¿qué trabajo me tocaría realizar?, me dieron trabajo en unas tiendas, pero no lo logré hacer nada, trabajé de albañil, ganando poco, pero me dije: ‘bienvenido el dinero’; luego me motivaron a vender pan, gano entre $4 y $5 diarios en la venta de pan San Julián”.

Es la historia de un profesor de educación básica dedicado a otras actividades. Del año 2011 al 2013 estudió en la Universidad de Sonsonate, se graduó en el 2014 y nunca tuvo plaza fija en este periodo. “Solo ha realizado tres interinatos y horas clases en algunos colegios. Mientras estudiaba, jugaba en la segunda división, fui beneficiado por la ayuda de la alcaldía de San Julián, me daban una beca y trabajaba en el chequeo de maquinaria del MOP”, recordó.

“Lucho por mi familia, sobre todo por mi hija Fernanda Nicole Flores. No logré interinato (de profesor) este año, me dijeron que esperara y nada, me dejaron varado; el llamado es directo a la ministra de educación”, concluyó.

Flores cuenta además con escalafón y título de árbitro profesional. Dirigió partidos de la tercera división, categoría de reserva, sub-17 y segunda división, entre el año 2017 y 2019.