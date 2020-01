David Rugamas: "Ese gol me sirve para tomar confianza"

David Antonio Rugamas se estrenó como goleador con la camisa de Xelajú Mario Camposeco. El sábado por la noche, por la fecha 2 del balompié chapín, el atacante salvadoreño sorprendió con un potente remate desde fuera de área para poner el segundo tanto del triunfo de los Superchivos por 3-1 ante Mixco.

Luego de haber marcado ese tanto, en frío, el delantero nacional habló con EL GRÁFICO, para dejar en claro que por su posición dentro del campo tiene el compromiso de convertir. "Sirve para tomar confianza. Uno trata de marcar siempre, como sea. Teníamos que ganar ese partido, porque estábamos por primera vez en el torneo en casa y en la primera fecha habíamos perdido. Acá (en Quetzaltenango) la gente es exigente, pero lo bueno es que se sacó bien el partido", apuntó Rugamas en charla con este medio.

"Uno, como delantero tiene la responsabilidad de marcar siempre. Lo bueno es que salió bien y se ganó bien. A uno como extranjero siempre le exigen dar un poco más. Eso es normal. Es la tercera vez (Antes Iraq y Tailandia) que estoy como extranjero y no me sorprende. Uno tiene que hacer un poco de diferencia, aunque el cuerpo técnico que tenemos nos ha dado siempre la confianza. Lo bueno es que hasta ahora todo ha ido bastante bien", dijo el atacante.

Por otra parte, Rugamas reveló que tuvo que adaptarse a la altura de Quetzaltenango (2,537 metros sobre el nivel del mar), ese ha sido un factor extra con el que ha tenido que lidiar el atacante cuscatleco.

"Al principio sí me costó un poco, porque sí se siente el cambio. Sentí un poco las primeras dos semanas, pero quizá ahora como que ya me acostumbré, no del todo, pero bastante", externó Rugamas.

LESIÓN

La única nota amarga para Rugamas la puso una luxación que sufrió a escala de la clavícula. Tendrá que reposar por diez días y se perderá los partidos contra Siquinalá y Sanarate, por las fechas 3 y 4 respectivamente del Clausura 2020. ''Solo un ligamento se daño un poco nada más, pero no fue quebradura", dijo el delantero de los Superchivos.

Por su parte, el médico del equipo del altiplano, Kenneeth Borrayo, confirmó la luxación del atacante. "No podrá jugar en los próximos dos partidos. El jugador sufrió un luxación de primera grado. Lo tenemos en recuperación ahora, con analgésicos", indicó Borrayo en platica con EL GRÁFICO.