De Bruyne podría reparecer contra el Liverpool

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, confirmó este viernes que Kevin De Bruyne podría volver a los terrenos de juego este domingo cuando los Cityzens se enfrenten al Liverpool en Anfield.

El belga ha estado desde agosto sin vestirse de corto debido a una lesión en la rodilla producida en un entrenamiento, pero esta semana ha vuelto a ejercitarse con el grupo.

Guardiola, en rueda de prensa, anunció que se le realizará una última el prueba el sábado que determinará si está para jugar o no el domingo.

También podría volver a jugar el lateral Benjamin Mendy, mientras que no estarán el Anfield Fabian Delph e Ilkay Gundogan.

Respecto al encuentro entre los dos líderes de la Premier League, el técnico español afirmó que su equipo intenta "acercarse a ellos" a cada momento porque es uno los mejores conjuntos de Inglaterra.

"Son un equipo grande en la manera que juegan. El Liverpool venció a muchos equipos la temporada pasada, no solo al City. Es uno de los mejores equipos en Inglaterra y nosotros intentamos acercarnos a ellos cada vez", manifestó Guardiola.

Además, el preparador también reflexionó sobre la decisión del City de colocar en su autobús quince cámaras para grabar la llegada a Anfield, con el fin de evitar los incidentes del año pasado cuando el vehículo fue golpeado, sin encontrarse a ningún culpable.

"El Liverpool debería estar preocupado, no yo. La policía sabía que podía pasar. Ahora también lo saben", agregó.

Cuestionado sobre una iniciativa de los aficionados del City para acordonar el autobús y evitar que sufra daños, Guardiola señaló que no es trabajo de los aficionados proteger el autobús ya que están allí para disfrutar del partido.

"No deberíamos necesitar a la policía. Solo vamos a jugar un partido de la Premier League. Por qué nuestros aficionados tienen que proteger el autobús? Es una broma? Los fans están ahí para ver el partido. Me gustaría que la policía estuviera en casa a las 16:30 con sus familias, tomando una cerveza y disfrutando el espectáculo. Eso depende del Liverpool, no del City", reflexionó el español.