De Burundi a Metapán: este es el sueño de Elías Dandi en el fútbol salvadoreño

Una sola idea revolotea en la cabeza del burundés Elías Dandi, nueva pieza foránea del Isidro Metapán y es debutar este sábado ante el Alianza con una victoria y anotando un gol.

Luego de recibir su transferencia internacional, Dandi está listo para jugar y con EL GRÁFICO habló de su vida, de su llegada al fútbol cuscatleco y sus ganas de destacar.

¿Cómo ha sido tu adaptación al ambiente en Metapán, a las costumbres de nuestro país?

Muy bien. Me he adaptado rápido a las cosas acá en El Salvador. Es un hermoso país, la gente dentro de (Isidro) Metapán me ha tratado bien desde que llegué y tal como dije desde que comencé a probarme, lucharía por un cupo y al final lo he conseguido.

¿Ya probaste la comida salvadoreña?

La he probado y me ha gustado. Hhay muchas cosas que se asemejan a lo que comemos en Burundi, aunque tengo mucho tiempo de no comerlo por mi estadía en los Estados Unidos. Me gustan mucho las pupusas, ya las probé y son buenas, especialmente las de pollo. Me han dicho que las mejores son las de cerdo (chicharrón) con queso, pero no como cerdo, por eso no las he probado; pero sí, son sabrosas.

¿Qué bebida es tu favorita?

Me encanta mucho la limonada. Casi siempre consumo bebidas naturales, no soy muy aficionado a los refrescos con azúcar y carbonatada (gaseosa), hay que cuidarse en esta profesión. Ya probé la horchata y me parece muy refrescante y su sabor es muy peculiar, pero prefiero más la limonada.

Parece que el sábado será tu debut en la liga ante el campeón nacional, el Alianza. ¿Qué piensas de eso?

Así me lo ha dicho el profesor (Edwin) Portillo. Estoy feliz y ansioso porque ya llegó mi transferencia internacional y eso habla de que estoy cerca de mi debut como futbolista profesional. Espero este sábado hacerlo bien ante un rival que dicen que por ahora es el mejor del país.

¿Qué conocés del Alianza?

Solo lo que he visto por internet, lo que hizo en la última final, el récord que posee y que ganó igual que nosotros en la fecha anterior.

Eso me hace sentir más comprometido con el equipo, con el cuerpo técnico y con la afición de Metapán. Mis compañeros me han comentado lo que representa jugar ante Alianza acá en Metapán y espero sentir eso mismo el sábado por la noche.

Portillo te ha probado como puntero por la izquierda, ¿estás a gusto jugando en esa posición?

Me he sentido bien jugando por allí. La verdad es que daré lo mejor de mí en la posición que el profesor requiera. Corro bien la banda y parece que jugaré así el sábado ante Alianza.

¿Te sientes cómodo jugando a la par del colombiano Jefferson Viveros?

Pese a que son pocos los entrenamientos en que hemos jugado, los dos nos hemos entendido bien. Es un jugador que va muy bien a los balones aéreos y mi misión será asistirlo de esa manera. Intentaremos hacer bien las cosas este sábado en casa.

¿Cuál es tu mayor sueño en Isidro Metapán?

Hacer bien mi labor en la cancha, debutar como profesional este sábado ganándole al Alianza y anotar en ese partido. Ese es mi sueño y espero cumplirlo.



Nombre: Elías Dandi Bampfumukekko

Data: Bujumbura City, Burundi, 1º de enero de 1991

Estatura: 1.72 metros

Peso: 150 libras

Posición: Atacante

Trayectoria: Estados Unidos: Utah Golden Spikers (ASL 2017). El Salvador: Isidro Metapán (Clausura 2018).