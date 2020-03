“De esta situación saldremos fortalecidos”

La cuarentena decretada por el gobierno de El Salvador ante la expansión del coronavirus en el país ha cambiado la rutina de los atletas. Los entrenamientos los hacen en casa, con el equipo que cuentan y quizás no bajo las condiciones idóneas, pero sí con la misma disciplina.

Paulina Zamora es una de esas atletas que trabajan de lleno en casa para mantener su condición física a tope. Con competencias que podrían cancelarse o aplazarse, la fisicoculturista y pole dancer no se detiene en su rutina de entrenamiento. En esta entrevista, cuenta cómo hace su trabajo en casa, la cercanía con sus seguidores, a quienes dará clases privadas y semiprivadas, y además mandó un mensaje de esperanza ante la situación que vive el país y el mundo por el COVID-19.

¿Qué competencias tenía en agenda y que se suspendieron por el coronavirus?

Tenía agendado el Campeonato Centroamericano y del Caribe en Bogotá (Colombia) en agosto, y el Mundial en Kazajistán en octubre.

¿En qué le afecta las suspensiones o aplazamientos de las competencias debido al coronavirus en su preparación deportiva este año?

Personalmente en lo único que me afecta es que el estarse subiendo a un escenario seguido sirve de fogueo, pero en cuanto a los entrenos, en mi caso, no se detienen ni disminuyen, por lo que no voy a perder condición física en ningún sentido.

¿Qué opciones tiene para recuperar el tiempo en cuanto a las competencias que se han suspendido?

Continuó entrenando a diario por lo que solo estoy esperando que me den luz verde para comenzar u entrenamiento enfocado a una competencia en específico. Por ese motivo no lo considero tiempo perdido.

¿Cómo ha planificado su trabajo en casa en cuanto a entrenamientos?

Cuento con pesas, ligas, una máquina para hacer cardio, mis poles para mis entrenos de polefitness, colchonetas y espacio para entrenar mis acrobacias. Continúo mis horarios de entreno como si nada hubiese cambiado, la única diferencia es que no cuento con el equipo suficiente como para levantar cargas pesadas y eso dificulta el crecimiento muscular, pero tengo las suficientes herramientas para mantenerlo.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de entrenar en casa?

Las ventajas, me abunda más el tiempo; en cuanto a las desventajas es la falta de equipo, cargas pesadas a la hora de levantar y la guía presencial de mi entrenador.

A la par también se debe llevar una buena alimentación, ¿cómo trabaja en ese sentido?

Procuro no desenfocarme de la dieta. Nada riguroso, pero me mantengo comiendo sano y de una forma en la que pueda mantener mi porcentaje de grasa y mi peso muscular. Aconsejo optar por comida sana y nutritiva, como huevos, frutas, vegetales, incluso los frijolitos, pero no freírlos, cocinar sin grasa y no sucumbir ante la comida chatarra o procesada. Hoy es momento de hacer decisiones inteligentes en la cocina para mantener el sistema inmunológico fuerte.

Muchas personas la siguen en Instagram y ven sus videos de rutinas y esa es una forma de distraer en medio la crisis, ¿cómo se siente al respecto?

Me encanta porque el tener un horario, estructura, disciplina y compromisos me mantiene centrada y enfocada y no me permite que bajen mis ánimos, es el consejo que más doy a través de mis redes. Usar el tiempo productivamente, hacerse un horario, hacer ejercicio, ponerse metas diferentes, enfocar las energías en aquellas cosas, ideas o proyectos para las que nunca teníamos tiempo antes. Me encanta ver la respuesta de quienes me siguen, ya que el saber que a través de mis entrenos ayudo a levantarles el ánimo me hace sentir bien y motivada.

Como atleta, ¿qué piensa que se hayan pospuesto los Juegos Olímpicos?

Opino que fue la decisión más responsable. Es triste, ya que los atletas llevaban bastante tiempo preparándose y porque, quiérase o no, habrá pérdidas, pero definitivamente era necesario.

Envíe un mensaje de apoyo y solidaridad a los salvadoreños en esta cuarentena.

Mi mensaje es que pensemos que en un mundo que normalmente nunca se detiene, por primera vez se nos está dando la oportunidad de respirar, reflexionar, e incluso dedicarnos a aquel emprendimiento o proyecto para el que nunca tuvimos tiempo. Si no existe un proyecto en su lista de cosas que siempre quisieron hacer, a lo mejor hoy es tiempo de comenzar una lluvia de ideas y algo increíble puede salir de todo esto. De esta situación difícil saldremos más fortalecidos quienes lo tomemos como una oportunidad de crecimiento y de evolución. Mantengamos la frente en alto que pronto esta situación va pasar, seamos responsables y solidarios, esta es la oportunidad de un nuevo comienzo, de un despertar para la raza humana.