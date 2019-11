De los Cobos: "En este momento no es práctico llamar a Pineda"

Denis Pineda, extremo izquierdo del Santa Clara de Portugal, no apareció en la nómina del seleccionador mayor, Carlos de los Cobos, para los últimos dos juegos de Liga B de Naciones, ante Montserrat y República Dominicana, el 16 y 19 de este mes, en el estadio Cuscatlán.

Anteriormente, en Liga B de Naciones, Pineda sí estuvo, pero ahora el estratega mexicano opta por prescindir del volante que milita en Portugal.

"El caso de Pineda no ha tenido participación con su club. No ha estado ni en la banca. No es convocado. Considero que en este momento no es práctico llamar a Pineda", argumentó De los Cobos.

"Él viene desde muy lejos. Pierde dos o tres días de entrenamiento para llegar", añadió el míster.

OTROS FUERA

De los Cobos también argumentó sobre las ausencias de Juan Barahona, del Sacramento, de la USL y Andrés Flores, del Portland, de la MLS.

“En el caso de Andrés, su papá está enfermo y me pidió permiso para no estar en esta convocatoria. Luego en el caso de Barahona es decisión técnica. Ya se incorpora Jonathan Jiménez, que es titular y ha rendido mucho. También Flores Jaco lo ha hecho bien", apuntó el estratega.

Pero cabe traer a cuenta, luego de las palabras del seleccionador, que Barahona sí tuvo continuidad con Sacramento. Jugó mas de 15 partidos como titular con su equipo.

A eso hay que sumar que, según su representante, Rodrigo Lara, Sacramento ha ofrecido continuidad al zaguero nacional. Esa versión también fue confirmada por el jugador en charla con Deportes Grupo LPG la semana pasada.