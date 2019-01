De los Cobos: "La derrota con Bermuda fue un accidente"

Carlos de Cobos atendió a EL GRÁFICO a su regreso de vacaciones. El estratega habló de lo complicado que ha sido para El Salvador, que está ahora con un pie afuera de Copa Oro, este primer paso por Liga de Naciones de CONCACAF.

Ya quedó fuera de la Liga A de Naciones para la eliminatoria a Qatar 2022 y ha tenido dificultades para vencer a Monserrat y Barbados. Incluso fue a caer a Bermuda por 1-0, en noviembre pasado. Ante eso, el timonel mexicano reiteró que ha habido acomodamientos de rivales y cree que le han tocado los más complicados.

A su regreso de Bermuda, la dirigencia de la FESFUT lo citó para hablar sobre la derrota, pero el estratega azteca optó por no dar detalles de lo conversado con los dirigentes.



¿Cuándo arrancará la preparación de la selección absoluta para encarar el último juego de Liga de Naciones contra Jamaica, este 26 de marzo?

Dentro de lo establecido en el plan que se presentó a la FESFUT, está que arrancamos a finales de mes con un microciclo, que serán 28, 29 y 30 de enero. Después de eso, habría dos microciclos en febrero, y uno en marzo, antes del juego del 23 de ese mes, ante Jamaica. Esta semana, seguramente, me reuniré con la gente de la FESFUT, para analizar cómo va a ser el trabajo. Así está la propuesta nuestra ante la FESFUT y la primera división desde el año pasado.

¿Cómo mira la opción de medirse ante Perú , este 26 de marzo en Washington?

Esos son los partidos que dejan mucha enseñanza, ya lo hemos hablado. Siempre lo hemos hablado. Es una selección que ha tenido un buen rendimiento con su técnico, Ricardo Gareca. Es una buena oportunidad para nosotros y hay que aprovecharla. Los muchachos aprenden mucho en juegos contra selecciones fuertes, que nos exigen, que nos ponen a prueba. Eso es lo que nos permite irnos dando cuenta cómo vamos evolucionando.

Estuvo en el país a finales del mes pasado Nelson Bonilla, el Bangkok de Tailandia, y expresaba su duda en cuanto a ser tomado en cuenta para el choque ante Jamaica, debido a que de cara al juego ante Bermuda se sometió a una operación inguinal ¿Lo llamará de nuevo para se compromiso ante los jamaicanos?

Lo de Nelson, la vez pasada, era un tema de salud. A mí me hubiera encantado enterarme en su momento, porque siempre es un jugador importante para nosotros. Me hubiera gustado tener la información en el momento, entendiendo que teníamos un partido de Copa de Naciones ante Bermuda. Pero Bonilla siempre es un jugador importante. Es un chico que ha hecho las cosas bien en la liga en que está jugando. Sabemos que tiene una mentalidad ganadora, que es un jugador, que le gusta venir a la selección. No tenemos que pensar de otra manera.

¿Qué tipo de rivales buscará para los juegos amistosos previo al juego ante Jamaica?

De eso ya habíamos platicado con la FESFUT. Por ese tema es que quiero reunirme pronto con la FESFUT, para ver cómo va este tema. Siempre es importante jugar, para eso es que se establecen los microciclos para tener la posibilidad de realizar algún partido. En eso nos vamos a enfocar.

¿Qué opina del hecho de que el técnico de Belice, Palmiro Salas, dijo que le gustaría jugar un partido amistoso contra El Salvador para estos días?

Idealmente, uno quisiera jugar contra los mejores rivales, pero también Belice está haciendo bien su trabajo. Al final, lo importante es que si no se pueden conseguir partidos de un nivel alto, por las fechas, lo importante es jugar, tener a los jugadores en un nivel de competencia, que es lo que necesitamos.



Entendemos que para el juego ante Jamaica insistirá con la base de los partidos anteriores...

Sí. Primero, está claro que el universo de jugadores acá en El Salvador no es muy amplio y que ya ha un grupo de jugadores ha venido participando a mi regreso a la selección. Y ese grupo lo la hecho bastante bien. Normalmente, en las selecciones se mantienen bases. No se pueden estar cambiando las cosas con tanta frecuencia, más si el equipo funciona dentro de la cancha. Lógicamente, la posibilidad está de llamar a algún otro jugador que ha destacado. Pero yo así me manejo. En la etapa anterior fue así. En el momento que encontré la base del grupo, el 80 por ciento no se movía.

La selección sale obligada a ganar, pero también ya depende de otros resultados para un boleto a Copa Oro...

Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que nos corresponde. Sabemos que necesitamos ganar, que es una obligación ganar, para poder tener posibilidades de clasificar. Tenemos que hacer nuestro trabajo, hacer las cosas bien y después, bueno, esperar a ver qué pasa con los otros partidos. Pero no podemos estar pensando en qué puede pasar en otros lugares cuando necesitamos enfocarnos en lo nuestro. Para eso nos vamos a preparar y confío en el grupo, que ha jugado bien. Lo que sucedió en Bermuda (derrota por 1-0) fue un accidente .

No obtuvimos lo que merecimos, merecíamos un poco más . Pero el fútbol es así. A veces no tienes lo que mereces . Hay veces que algunos obtienen lo que no merecen, como fue Bermudas en ese juego ante nosotros. Los jugadores están compenetrados. El equipo funciona. Lo vimos en el último partido acá contra Haití, que es uno de los líderes de la Liga de Naciones.

¿Por qué cree que le ha costado tanto la definición al equipo nacional?

Es un tema, hasta cierto punto, complejo. Esto ha sido por siempre en El Salvador. Pocos han sido los goleadores históricos en el país, Raúl Díaz Arce y Rudis Corrales. Cuando se habla de la selección y compites contra equipos de otros niveles, el grado de dificultad es mayor. Ahora, lo de la definición es un tema muy particular. Todos los equipos en le mundo trabajan la definición y ahí depende la capacidad que tiene el jugador para definir. Nuestro equipo tiene la pelota, incluso más que el rival, pero la última parte es una situación personal, ya depende de la capacidad del jugador para definir.

El gol de diferencia tiene en ascuas a la selección en este torneo de Liga de Naciones...

Primero hay que ver que este torneo no es lo mismo que la Copa UNCAF. De siete equipos que participaban, cinco iban a la Copa Oro. Había un 71 por ciento de posibilidades de clasificar. Esta Copa de Naciones es diferente. De 34 países, diez tienen que asistir. Ese es un 29 por ciento de posibilidad. Imaginate la diferencia. Luego a eso se le puede sumar que seguramente habrá acomodos de partidos. Los rivales que hemos tenido han sido rivales difíciles para todos (Montserrat, Barbados y Bermuda). Nadie los ha goleado de 9 o de 10 goles. A nosotros siempre nos tocaron rivales de buen nivel. Siempre hubo acomodos, me imagino, para que a los equipos de Centroamérica nos tocaran rivales de buen nivel. Luego, los viajes al Caribe son desgastantes. El formato ahora es diferente, crea un grado mayor de dificultad para clasificar.

¿Se reunió con la dirigencia de la FESFUT a su regreso de Bermuda, Qué se platicó ahí?

Lo que hablo con la FESFUT ahí se queda. Lo de siempre, buscando siempre lo mejor para la selección, hablamos de la intención de buscar amistosos previo al juego ante Jamaica.

Hablemos del trabajo de selecciones juveniles. Este año se viene la eliminatoria de CONCACAF a escala sub-23, ¿Usted se hará cargo de este combinado como lo hizo en 2007?

Mira, mi compromiso es ayudar, sugerir. Por ahora, tú sabes que Ernesto Góchez estará a cargo de las selecciones menores. Incluso ya está en su trabajo con la sub-17. Yo siempre estaré asesorándolo, apoyándolo.

¿Quiere decir que Góchez también dirigirá la sub-23?

No sé todavía. Para eso habrá que sentarse con la FESFUT y hablarlo. Mi compromiso es ser coordinador de estas selecciones, pero no es estar dirigiéndolas